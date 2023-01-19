توضيح بشأن المنح والقروض الجامعية

الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن الإعلان عن نتائج ترشيحات المنح والقروض الداخلية لهذا العام كان في موعد أبكر من العام الماضي بشهر كامل.



وفي منشور عبر “فيسبوك”، مساء الخميس، اعتبر أن الإعلان بموعد أبكر إنجاز يسجل للوزارة وكوادرها التي واصلت الليل مع النهار لتحقيقه، حيث أرسلت قوائم الترشيحات للجامعات قبل بدء السحب والإضافة للفصل الثاني المقبل.



وأكد أن كل من ترشح للحصول على منحة كاملة أو منحة جزئية أو قرض يستطيع بعد انتهاء تسجيل المواد تسديد رسوم التسجيل الفصلية فقط، دون أن يضطر لدفع الرسوم الجامعية ثم انتظار استردادها، مبينا أن ذلك يوفر وقتا وجهدا على الوزارة والجامعات والطلبة وأسرهم.

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