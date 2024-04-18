الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

حدث هام قد يغيّر اتجاه الذهب اليوم

مصر تعلن ارتفاع ديونها الخارجية

توقيف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

سلطنة عُمان.. ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 21 بينهم 12 طفلا

توضيح بشأن كتب الأول الثانوي للعام 2024-2025

معاريف: الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99%

النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني 3% بحلول 2025

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ بدء تطبيق قرار الكفالة الإلزامية على المركبات

70 % انخفاض حجوزات صالات الأفراح بعيد الفطر مقارنة بالعام الماضي

وكلاء السياحة والسفر: آخر رحلات العمرة للموسم الحالي تغادر في 25 نيسان الحالي

الخميس، 18-04-2024 02:14 م

توضيح بشأن كتب الأول الثانوي للعام 2024-2025

5152b0f2-4fc3-46c0-9b7c-41e3ec9efeba


الوكيل الاخباري- قال المركز الوطني لتطوير المناهج، إن مناهج الصف الحادي عشر (العام الأول من الثانوية العامة) للعام الدراسي 2024/2025 "ما تزال قيد الإعداد ولم تقر بصيغتها الرسمية".اضافة اعلان


وأوضح في بيان نشرته الخميس، أن هذه المناهج لم تقرّ من المجالس ذات العلاقة سندا لأحكام نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته.

وأشار المركز إلى أن ما يتم تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات التعليمية غير الرسمية بأنها مناهج صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج "ليس له أساس من الصحة".

وأكد أنه "سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سندًا لأحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته".

ووجه المركز رسالة للطلبة قال فيها "أبناءنا وبناتنا دفعة 2008 لا تكونوا ضحية الأخبار المضللة، والتشويش من أفراد وجهات مختلفة".

وشدد على أن الكتب الجاهزة "ستنشر مجانا كنسخ إلكترونية وبعدالة لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات"، موضحا أن الدوسيات التي يتم الترويج لبيعها "ليست دقيقة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713438160501

اختتام فعاليات مهرجان الموسيقى للأعمال الغنائية في إقليم الجنوب

ADD93jlmLlGOmL9N02AEvl8H64Q0Ee7YyNj48FiB

توقيف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

1713439757659

الكرك: اختتام ورشة تعريفية حول الخدمات الإلكترونية الحكومية

510220_1_1691416678

إربد: اختتام فعاليات المؤتمر الدولي رؤى مستقبلية في التعليم والموارد البشرية

514526

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ بدء تطبيق قرار الكفالة الإلزامية على المركبات

amman_wedding_venues_4

70 % انخفاض حجوزات صالات الأفراح بعيد الفطر مقارنة بالعام الماضي