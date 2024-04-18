توضيح بشأن كتب الأول الثانوي للعام 2024-2025

الوكيل الاخباري-

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قال المركز الوطني لتطوير المناهج، إن مناهج الصف الحادي عشر (العام الأول من الثانوية العامة) للعام الدراسي 2024/2025 "ما تزال قيد الإعداد ولم تقر بصيغتها الرسمية".وأوضح في بيان نشرته الخميس، أن هذه المناهج لم تقرّ من المجالس ذات العلاقة سندا لأحكام نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته.وأشار المركز إلى أن ما يتم تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات التعليمية غير الرسمية بأنها مناهج صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج "ليس له أساس من الصحة".وأكد أنه "سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سندًا لأحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته".ووجه المركز رسالة للطلبة قال فيها "أبناءنا وبناتنا دفعة 2008 لا تكونوا ضحية الأخبار المضللة، والتشويش من أفراد وجهات مختلفة".وشدد على أن الكتب الجاهزة "ستنشر مجانا كنسخ إلكترونية وبعدالة لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات"، موضحا أن الدوسيات التي يتم الترويج لبيعها "ليست دقيقة".