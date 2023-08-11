الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 11-08-2023 11:01 م

توضيح حكومي بشأن إقرار عطلة رسمية للموظفين يوم الأحد بسبب الحرّ

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الوكيل الاخباري - قال مصدر حكومي، إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار حول تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، بسبب موجة الحرّ التي تؤثر على المملكة.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه اذا تقرر اتخاذ أي إجراء بشأن دوام الموظفين يوم الأحد سيتم الإعلان عنه.


وتؤثر موجة حارة على المملكة اعتباراً من يوم غدٍ السبت وتستمر حتى يوم الاثنين، وفقا للارصاد الجوية.


وقررت عدة جامعات تعليق دوامها الوجاهي والتحول للدوام عن بعد، وتأجيل عقد الامتحانات بسبب موجة الحرّ.


وسجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الجمعة، في منطقة الباقورة، ووصلت إلى 42 درجة مئوية، وفي محطتي رصد ماركا والقويسمة وصلت درجة حرارة حوالي 36 درجة مئوية.

 




 

 


 

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