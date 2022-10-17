توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية، محمد الشوملي، عدم وجود أي دراسة لتعديل قانون التقاعد المدني لزيادة رواتب الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني حاليًا.



وقال الشوملي في تصريحات صحفية إن العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة تكاملية يحكمها قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي.



وأضاف، أنه في حال كان هناك توجه لتعديل قانون التقاعد المدني، ستقدم وزارة المالية دراسات الأثر المالي.

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