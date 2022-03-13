الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

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الأحد، 13-03-2022 04:52 م

توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن الوزارة لم تتخذ أي قرار حول تعطيل أو تاخير دوام الطلبة غدا الاثنين نتيجة الأحوال الجوية السائدة .

ولفت إلى أن الوزارة تتابع تطورات الطقس أول بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاثنين من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

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