توضيح حول منع استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في المنتجات الغذائية

الوكيل الإخباري - قال عضو ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، السبت، إن منع استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في المنتجات الغذائية جاء احترازيا.

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وأوضح الجيطان إن المادة غير محظورة وغير ممنوعة عالميا ودوليا وحتى في الأردن، وتستخدم أحيانا في بعض الصناعات الكيميائية والعلاجية مثل مرطبات البشرة، وهي مادة فقط تعطي لون أفضل للمنتج.



وتوقفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عن منح إجازة لأي منتج غذائي يحتوي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم منذ إصدار تعميم في آب يتضمن قرار حظر استخدامها ومنع استيرادها أو أي مدخلات إنتاج أو منتجات غذائية تحتوي عليها، وإلغاء جميع الموافقات السابقة بحسب ما ذكرت المؤسسة السبت.



وأشار الجيطان أن عملية المنع تمت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي احترازية، بدون وجود دراسات تؤكد أنها مادة مسرطنة أو مادة مضرة بالصحة.

