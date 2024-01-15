السفير السنغافوري: زيارة ولي العهد رمز للصداقة والثقة بين البلدين

الوكيل الاخباري - أكد السفير السنغافوري المعتمد لدى الأردن شامشير زمان، أهمية زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى سنغافورة والمباحثات واللقاءات والفعاليات المختلفة التي شهدتها الزيارة، حيث تعد بمثابة رمز للصداقة والثقة بين المملكة وسنغافورة.

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وقال إن زيارة سمو الأمير الحسين تعزز العلاقات الدبلوماسية الدافئة بين سنغافورة والأردن، لافتا الى أن الزيارة تعد مهمة ومشرفة لأن سمو الأمير اختار سنغافورة للقدوم إليها في أول زيارة رسمية له.



واشار الى ان الاتفاقيات الست التي تم توقيعها خلال الزيارة ستلعب دورا في تعزيز وزيادة التعاون بين الأردن وسنغافورة في المجالات الاقتصادية والتعليمية وغيرها من المجالات، ما يوفر أساسا قويا لمواصلة تعزيز الروابط بين البلدين.

