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الأحد، 16-04-2023 03:13 م

توضيح من المركزي حول التعميم على شركات التأمين في الأردن

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني نلجان هاكوز إن تعميم البنك الأخير لشركات التأمين في الأردن، حول طلب كشف بأسماء مقدمي الخدمات التأمينية هو إجراء روتيني يتم خلال الربع الأول من كل عام. 

وبينت هاكوز لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار الدمج لشركات التأمين الراغبة بالدمج ما زال ساري المفعول حتى اليوم، موضحا أن آلية الدمج تتم وفقاً للتعليمات المنصوص عليها وستكون هذه الشركات معفاة من الضريبة.

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وكان قد أصدر البنك المركزي تعميماً هاماً لجميع شركات التأمين، طلب فيه كشفاً بأسماء مقدمي الخدمات التأمينية. 

ووفقا للتعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" فقد طلب البنك من شركات التأمين كشف بأسماء وكلاء التأمين ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ومسوي الخسائر والمعاينين و الاكتواريين واستشاريي التأمين وشركات إدارة  أعمال التأمين وغيرهم من مقدمي الخدمات التأمينية الذين تعاملت معهم الشركة خلال 2022 .


 




 

 


 

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