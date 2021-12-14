توضيح من لجنة الأوبئة بشأن العودة الى الإجراءات الصارمة

الوكيل الاخباري - قال الدكتور مهند النسور عضو لجنة الأوبئة إن الوضع الوبائي يشهد زيادة في إصابات كورونا بشكل ثابت مشيراً إلى أن تحديد الذروة للموجة الحالية لا يمكن الا بأثر رجعي.



ولفت عبر قناة المملكة أن التجمعات بمختلف أشكالها هي خطر على إعادة سرعة انتشار الفيروس وخاصة التجمعات التي تكون بدون ضوابط صحية .



وأكد أن العودة للإجراءات الصارمة ومنع التجمعات غير الضرورية أصبح الآن امرا واجباً لمنع تفشي الوباء مرة اخرى .

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