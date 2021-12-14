الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 150 وفاة و 59610 إصابات بفيروس كورونا

توضيح من لجنة الأوبئة بشأن العودة الى الإجراءات الصارمة

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الثلاثاء، 14-12-2021 07:20 م

توضيح من لجنة الأوبئة بشأن العودة الى الإجراءات الصارمة

حظر


الوكيل الاخباري - قال الدكتور مهند النسور عضو لجنة الأوبئة إن الوضع الوبائي يشهد زيادة في إصابات كورونا بشكل ثابت مشيراً إلى أن تحديد الذروة للموجة الحالية لا يمكن الا بأثر رجعي.

ولفت عبر قناة المملكة أن التجمعات بمختلف أشكالها هي خطر على إعادة سرعة انتشار الفيروس وخاصة التجمعات التي تكون بدون ضوابط صحية .

وأكد أن العودة للإجراءات الصارمة ومنع التجمعات غير الضرورية أصبح الآن امرا واجباً لمنع تفشي الوباء مرة اخرى . 

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