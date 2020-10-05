توضيح هام من الضمان حول الاستفادة من إعفاءات الفوائد والغرامات

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تمديد العمل بمراحل الاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات حتى نهاية شهر شباط 2021 على جميع الأفراد والمنشآت المدينين للمؤسسة.وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأثنين، إلى أن مراحل التقسيط أصبحت على النحو الآتي؛ المرحلة الأولى والتي انتهت في 30 أيلول، سيستمر العمل بها لغاية تاريخ 30 تشرين الثاني، وفيها تستفيد المنشآة من الإعفاء على الفوائد والغرامات بنسبة 60 بالمئة وفائدة تقسيط 1 بالمئة سنوياً.كما تتضمن المرحلة الثانية التي تمتد من 1 حتى 31 كانون الأول إعفاءً من الفوائد والغرامات بنسبة 30 بالمئة وفائدة تقسيط 2 بالمئة سنوياً.وتتضمن المرحلة الثالثة التي تمتد من 1 حتى 31 كانون الثاني 2021 الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 20 بالمئة وفائدة تقسيط 3 بالمئة سنوياً.كما تتضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من 1 حتى 28 شباط 2021 الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 10 بالمئة وفائدة تقسيط 4 بالمئة سنوياً.وأكدت المؤسسة أنه في حال قامت المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعة واحدة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة أعلاه وذلك حسب تاريخ تقديم الطلب.