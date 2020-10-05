الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

جابر يكشف موعد ايجاد لقاح كورونا ووصوله للاردن

السعودية تسجل 23 وفاة و379 إصابة جديدة بكورونا

الافتاء تعلق استقبال المراجعين في مركز الدائرة

توضيح هام من الضمان حول الاستفادة من إعفاءات الفوائد والغرامات

عجلون: تعقيم مبنى الأحوال المدنية بعد تسجيل إصابة بكورونا

الرزاز يؤكد أهمية استكمال مشروع تأهيل بركة البيبسي وتحويلها لمتنفس بيئي للمواطنين

توضيح من الطب الشرعي حول التعامل مع المتوفين بكورونا

تعطيل دوام مدارس حكومية وخاصة بسبب اصابات بكورونا - اسماء

جابر يوضح حول خيار الحظر الشامل بالاردن

توضيح هام حول ما نشر عن تلوث مسحات الكتات بالاردن بكورونا




الإثنين، 05-10-2020 09:13 م

توضيح هام من الضمان حول الاستفادة من إعفاءات الفوائد والغرامات

1020205143247655909159


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تمديد العمل بمراحل الاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات حتى نهاية شهر شباط 2021 على جميع الأفراد والمنشآت المدينين للمؤسسة.
اضافة اعلان

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأثنين، إلى أن مراحل التقسيط أصبحت على النحو الآتي؛ المرحلة الأولى والتي انتهت في 30 أيلول، سيستمر العمل بها لغاية تاريخ 30 تشرين الثاني، وفيها تستفيد المنشآة من الإعفاء على الفوائد والغرامات بنسبة 60 بالمئة وفائدة تقسيط 1 بالمئة سنوياً.

كما تتضمن المرحلة الثانية التي تمتد من 1 حتى 31 كانون الأول إعفاءً من الفوائد والغرامات بنسبة 30 بالمئة وفائدة تقسيط 2 بالمئة سنوياً.

وتتضمن المرحلة الثالثة التي تمتد من 1 حتى 31 كانون الثاني 2021 الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 20 بالمئة وفائدة تقسيط 3 بالمئة سنوياً.

كما تتضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من 1 حتى 28 شباط 2021 الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 10 بالمئة وفائدة تقسيط 4 بالمئة سنوياً.
وأكدت المؤسسة أنه في حال قامت المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعة واحدة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة أعلاه وذلك حسب تاريخ تقديم الطلب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020203194645856777712

جابر يكشف موعد ايجاد لقاح كورونا ووصوله للاردن

8

الافتاء تعلق استقبال المراجعين في مركز الدائرة

920202818251262073682

عجلون: تعقيم مبنى الأحوال المدنية بعد تسجيل إصابة بكورونا

قققق

الرزاز يؤكد أهمية استكمال مشروع تأهيل بركة البيبسي وتحويلها لمتنفس بيئي للمواطنين

1020205131613735621813

توضيح من الطب الشرعي حول التعامل مع المتوفين بكورونا

تربية

تعطيل دوام مدارس حكومية وخاصة بسبب اصابات بكورونا - اسماء

أخبار متعلقة
9202021153646129067049

الضمان تعلن تمديد برنامج تمكين للتخفيف من أعباء الأزمة الحالية

92020812167894169836

توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي

66be0fcd795b0f04c2942a57864e1a22

بيان هام من الضمان حول الرواتب التقاعدية

9202026202855843338703

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

920202113559949621921

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

8202018154442395981534

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي