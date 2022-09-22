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الخميس، 22-09-2022 12:43 م

توفر 300 فرصة عمل في ناعور

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن وزير العمل نايف استيتية افتتح مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار، ورئيس بلدية  ناعور الكبرى مزيد المساعدة اليوم الخميس فعاليات المعرض الوظيفي المُقام في بلدية ناعور الكبرى  بهدف توفير 300 شاغر وظيفي بمختلف الشركات .اضافة اعلان


وشارك في اليوم الوظيفي الذي نظمه مكتب تشغيل عمل ناعور بالتعاون مع وحدة التنمية المحلية في بلدية  ناعور 13 شركة خاصة بحضور مدير مكتب عمل ناعور رائد القطيفان، ومندوباً عن صندوق التنمية الوطنية، ومركز  التدريب المهني  بالاضافة الى عدد من أعضاء  المجالس اللامركزية. 

وياتي تنظيم اليوم الوظيفي تضافراً للجهود بين القطاعين العام والخاص، والتشبيك مع الاحتياجات التشغيلية المتوفرة لدى الشركات المشاركة بما يتلاءم مع كفاءات الشباب العملية والعلمية والاندماج بالسوق بطرق سلسة وممنهجة

 




 

 


 

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