العمل المشترك بين دول التعاون الخليجي والأردن في مجال التعليم يستكمل اجتماعاته

الوكيل الاخباري - استكملت الوفود المشاركة في فعاليات الاجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في مجال التعليم، اجتماعاتها لليوم الثاني، إذ عقد اليوم الأربعاء في مبنى وزارة التربية والتعليم اجتماعا، جرى خلاله بحث العديد من مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب لغايات تحسين وتطوير العملية التعليمية في الدول الشقيقة.



وأكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، خلال الاجتماع، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ودول مجلس التعاون، معربة عن تمنياتها بتحقيق الغايات المنشودة من تبادل الخبرات بين الجانبين.

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