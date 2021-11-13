توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- توقع خبير الطاقة هاشم عقل حدوث انخفاض طفيف أو ثبات تسعيرة المشتقات النفطية لشهر كانون الأول المقبل.



وقال عقل إن انتاج النفط عالميا ارتفع الى 103 مليون برميل وهو أعلى من عام 2019 و أكثر من حجم الاستهلاك العالمي المطلوب.



وأشار الى أن أسعار النفط تواجه ضغوطًا قوية بعوامل تتمثل بارتفاع سعر صرف الدولار وتوجه الفيدرالي الامريكي لرفع سعر الفائدة لخفض التضخم وارتفاع نسبة التضخم في امريكا الى 6.5% بأعلى وتيرة خلال ثلاثين عامًا، بالإضافة الى اعلان اوبك تراجع الطلب في الربع الرابع وطرح جزء من المخزون الاستراتيجي في الاسواق وإغلاق الأسبوع على خسائر.



ومن جانب آخر، أكد عقل أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأسعار الغذاء، تظهر ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 32.8 بالمئة بشكل عام.



وبين أن المؤشرات التفصيلية للأغذية تظهر ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 27.3% وارتفاع أسعار القمح بنسبة 41% وارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 60%، كما أظهرت المؤشرات ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 15.2%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكر 53 %.

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