توقع انخفاض إنتاج حليب الأبقار 10% خلال موجة الحر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توقع رئيس جمعية مربي الأبقار الدكتور علي غباين انخفاض إنتاج الحليب الإجمالي بنسبة 10% بسبب الإجهاد الحراري للأبقار الناجم عن موجة الحر الحالية.

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وقال غباين في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن مربي الأبقار يحاولون توفير البيئة الملائمة للأبقار ووضع الفيتامينات والأملاح في المياه لتحفيز الأبقار على إنتاج الحليب، وخاصة أن إنتاج البقرة الواحدة قد ينخفض بين 4-5 كيلو أي بنسبة 20-25%.



وأضاف أنه يتم رش رذاذ الماء وترطيب الأجواء حتى لا تتعرض الأبقار للاجهاد الحراري الذي قد يظهر عليها خلال 48-72 ساعة ولا تتأثر فيه مباشرة.



وأشار غباين إلى أنه لا يوجد أي مخاوف من فساد الحليب نتيجة تأثره بالحرارة العالية، موضحا أن هناك خزانات تبريد كبيرة تستوعب كميات ضخمة من إنتاج الحليب.



ونفى تأثر أسعار الحليب بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الإنتاج، مبينا أن الأسعار تعتمد على العرض والطلب حيث تتراوح الآن بين 47-51 قرشا للكيلو.



يشار إلى أن عدد الأبقار المنتجة للحليب في المملكة يتراوح بين 70-75 ألف رأس، فيما يقدّر إنتاجها اليومي من الحليب بـ 800 طنا.



وتتأثر المملكة بموجة حارّة وجافة يتوقع استمرارها حتى بداية أيلول المقبل.