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الأحد، 24-04-2022 01:30 ص

توقع تراجع كثافة الغبار في الأردن ابتداء من صباح الأحد

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الوكيل الاخباري - توقّع مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، السبت، تراجع كثافة الغبار الذي تشهده مناطق عدة في الأردن في ساعات صباح الأحد، مشيرا إلى أن موجة الغبار الحالية هي "الأقوى" في الموسم الحالي.

وقال آل خطاب لـ"المملكة"، إن موجة الغبار ستستمر حتى الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن "الأجواء التي سادت اليوم هي بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة اندفاع منخفض البحر الأحمر الحراري الذي أدى إلى تشكل هذه الأجواء المغبرّة".

وأشار إلى أن "الأجواء المغبرّة بدأت من شرق المملكة وتدريجيا اندفعت إلى المناطق الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة عمّان"، متوقعا أن تشمل "موجة الغبار المحافظات الجنوبية خلال الساعتين القادمتين"، لكنه قال "تدريجيا ستخف نسبة كثافة الغبار مع ساعات صباح الأحد".

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