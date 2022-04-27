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الأربعاء، 27-04-2022 12:43 م

توقع حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الفطر

مجموعات سياحية تتجول في محيط الخزنة بالبتراء - (تصوير_ محمد مغايضة)


الوكيل الإخباري - توقعت وزارة السياحة والآثار أن تشهد المواقع السياحة والأثرية حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الرفاعي لـ"الوكيل الإخباري"، إن كافة المواقع السياحية والأثرية جاهزة لاستقبال المواطنين والسياح والمقيمين الراغبين في قضاء عطلة العيد والاستمتاع بالأجواء السياحية العائلية التي تتميز بها المملكة.

 

وأضاف الرفاعي أن الوزارة وضمن خطتها خلال عطلة العيد فقد عملت على تشكيل فرق مناوبة من موظفي الوزارة ومدراء السياحة في المحافظات وذلك طيلة أيام العطلة للمتابعة والإشراف على تقديم أفضل الخدمات للسياح والزوار على مدار الساعة.

 

وأشار إلى أن هذه الفرق ستتلقى الاستفسارات والملاحظات من السياح والزوار حول القطاع السياحي بهدف تحقيق أفضل الخدمات المقدمة لهم خلال العطلة.


وبيّن الرفاعي أن برنامج "أردننا جنة" مستمر من ثاني أيام عطلة العيد وبرحلات لكافة أنحاء المملكة.

 

ويترقب الأردنيون عطلة طويلة تمتد لـ9 أيام بعد بلاغ رئاسة الوزراء بتحديد عطلة عيد الفطر السعيد من الاثنين 2 أيار المقبل وحتى الخميس 5 أيار المقبل.

 

وإذا ما تم جمع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت 29-30 نيسان الجاري، مع العطلة الرسمية التي تمتد لـ 5 أيام فان الأردنيين على عطلة تبدأ من يوم الجمعة 29 نيسان الجاري، وتنتهي في مساء يوم السبت 7 أيار المقبل.

 




 

 


 

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