اعتماد بطاقات مباريات كأس العالم لغايات منح تأشيرة الدخول للأردن

الوكيل الإخباري - قررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والأجهزة المختصة، اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم (الفيفا) التي ستقام في دولة قطر الشقيقة، لغايات منح تأشيرة لعدة سفرات؛ وذلك بهدف تسهيل دخول وانتقال المشجعين والفرق الرياضية من وإلى المملكة.

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ويأتي هذا القرار، بهدف ترويج الأردن سياحيا والاستفادة من فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في قطر الشقيقة خلال تشرين الثاني وكانون الأول هذا العام؛ وبما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الخارجية للمملكة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.