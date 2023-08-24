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الخميس، 24-08-2023 10:25 م

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الفنادق الأردنية و الجمعية الخيرية الشركسية

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الوكيل الإخباري- وقع نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية السيد حسين هلالات وعن الجمعية الخيرية الشركسية رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الباشا محمد حميد دغجوقة مذكرة تفاهم على التعاون في مجال الاستشارات والتشاركية لطرح وتنفيذ برامج تدريبية للجمعية الخيرية الشركسية من قبل جمعية الفنادق، وبمختلف المستويات من خلال عقد دورات تدريبية  تهدف لتعزيز ورفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي و الفندقي و ايضاً تطوير وتمكين المرأة الأردنية وتقديم برامج تدريبية وتحسين خدمات تقديم الطعام و الشراب وتطوير مستوى العاملين والعاملات فيها.

اشاد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ، السيد حسين هلالات، بالدور الذي يقع على عاتق الجمعية بالدور المجتمعي و التنمية المستدامة و العمل على التطوير و تنمية المهارات و توفير بيئة تشغيلية ايجابية تدعم ازدهار للقطاع  ويأتي ذلك من غايات جمعية الفنادق الأردنية.

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ومن جهة اخرى ، الباشا محمد حميد دغجوقة، ان الجمعية الشركسية حريصة على تعزيز تعاونها وعلى اهمية التعاون المشترك ما بين الجمعيتين و الذي ينعكس بشكل ايجابي مما يعزز من تحسين الخدمة و الجودة وبناء قدرات الموظفين .

 




 

 


 

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