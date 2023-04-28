توق : الفاقد التعليمي بعد كورونا وصل إلى 52 بالمئة



الوكيل الاخباري - قال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور محي الدين توق، الى ان السنوات الأخيرة، شهدت تراجعا في مؤشرات تتعلق بنوعية التعليم بصورة ملحوظة.



وأضاف انه على الرغم من ذلك خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، نرى التقدم في التعليم، فعلى سبيل المثال، الاختبارات الدولية التي تم تحليلها في عام 2018، أظهرت أن الرياضات والعلوم بات متقدما بصورة طفيفة.



واشار ان كورونا اثرت بشكل كبير على هذا التقدم.



وبين، أن الفاقد التعليمي بسبب كورونا يبلغ نسبة 52 بالمئة بسبب الجائحة، وعدد السنوات التي يقضيها الطالب في المدرسة تراجع أيضا، فان متوسط بقاء الطلبة في المدارس 9 سنوات.

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