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الأحد، 21-05-2023 08:16 م

مؤسسة الليوان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قياديات أردنيات

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الوكيل الاخباري - بحثت رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والفنون، سمو الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، مع قياديات أردنيات يمثلن مختلف القطاعات تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات البعد الثقافي، وسبل تمكين المرأة من أداء دورها الفاعل.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الأحد، ناقشت آل نهيان مع السيدات، الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة العربية التي تسجل إنجازات حقيقية وداعمة، سيما في قطاعات الاقتصاد والثقافة والسياحة.

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