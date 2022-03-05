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السبت، 05-03-2022 04:50 م

جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة تفتحُ باب المشاركة في نسختها 12

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الوكيل الإخباري - أعلن مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وبشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع، عن فتح باب المشاركة في جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة في نسختها12، والهادفة إلى تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب، والتعرف على الأفكار والمشاريع فيما تبلغ قيمة الدعم المقدم للفائزين 25 ألف دينار.

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وتسعى الجائزة إلى إبراز طاقات وأفكار الأفراد وفرق البحث ورجال الأعمال ضمن نطاقات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الزراعية والصحية. وأشاد رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي، بحسب بيان صحفي للجامعة اليوم السبت، بحضور الجائزة الكبير، وأثرها الواضح في شيوع ثقافة الريادة في المجتمع، معربا عن سعادته باستمراريتها طيلة هذه السنوات ومثابرتها في دعم الرياديين الشباب وتمكينهم من تنفيذ رؤاهم في مشاريع من شأنها دفع عجلة التنمية.


من جهته، قال مدير المركز محمد عبيدات، إننا نسعى من خلال الجائزة إلى ترسيخ أهمية السعي وراء المشاريع الطموحة القابلة لإيجاد روح جديدة في مجالات تواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية، بما يخدم ويرتقي بالاقتصاد الوطني.


بدوره، أعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع الجائزة للعام الثاني على التوالي، مؤكدا أنها تأتي لتعزز دور المنصة في خدمة الشباب والرياديين وتمكين بيئة ريادة الأعمال في المملكة، ودعم المبتكرين الأردنيين لا سيما في المجالات المبتكرة والمستحدثة في السوق.


يذكر أن آلية تقديم الطلبات وشروطها تتوفر على موقع المركز www.qrce.org.


 




 

 


 

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