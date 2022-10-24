وزارة التربية تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية اليوم - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مرشحون للمقابلة الشخصية.

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وأوضحت الوزارة أنه مكان المقابلة هو مبنى وحدة جودة التعليم بجانب مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات/ الشميساني /خلف المستشفى التخصصي بالقرب من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان - بجانب المركز الأمني.





وبينت أن المقابلة الشخصية لوظيفة معلم تتكون من (المقابلة الفردية + المهمة الكتابية) والمبنية على الكفايات الوظيفية.

#الزمان: (9:00 - 10:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022

احمد خالد احمد طلافحه

احمد محمود محمد ليحو

اروى محمود سليمان الجعافره

اريج جبر طالب الهزايمه

اسراء بسام احمد منصور

اسراء صباح هملان الحساسين/الحويطات

اسراء مصطفى ادويلان الصرايره

اسلام ابراهيم محمد الخزاعله

اسيل حسن عبد الله كريشان

اسيل محمد ياسين صلاح

اكثم بهاء الدين عبد الرحيم الزعبي

الاء عدنان عبد الله الخطيب

الاء يحيى سالم الفقراء

الاء يوسف سالم المطارنه

امال خليل موسى خريوش

اماني احمد علي السناسله

اماني جمال عبد الكريم الطبور

امنه هارون موسى جواسره

اميمه احمد عبد المجيد ابو شعيره

انس كمال علي الغوادره

انوار محمد حسن الرفاعي

ايات ضيف الله سليم طلفاح

ايات موسى محمد ربايعه

ايمان صايل غيظان المعاني

ايمان محمد ابراهيم الطراونه

ايمان محمد يوسف فوده

ايه محمد جلال العويضات

بلال فتحي محمد الشرمان

بلال محمد مصطفى العمرى

بيداء خالد جمال عليان

تميم يوسف علي الشرمان

حذيفه عدنان عقله الرماضنه

حسان حسين طلب النويري

حليمه نايف حمد الخوالده

دانيا ناصر حامد التلهوني

راشد محمود حسين العموش

رافت نصر محمد المساعيد

رايه حمد عايد المهيرات

رشا خالد محمد العلاونه

رند مصطفى طلال الشلول

سحر بهجت محمد القرعان

سعاد محمد ابراهيم رمضان

سهاء احمد علي ابو سيف

سهاد محمد حسن بني هاني

شمس الدين محمود محمد الشرمان

شيماء صبحي عبد الحافظ شمروخ

ضحى تيسير محمود الخوالده

عبد الرحمن عبد الله محمود الدمايسه

عبير علي خالد العمرى

عرين هاني عبد الواحد قطناني

علا حسن محمد خضراوى

غفران محمد امين محمود القرعان

فايزة احمد يوسف العثامين

لينا محمد عايد السماره

مالك سالم سليمان الاعور

محمدالامين محمود علي المومني

مروه عاهد عوض المحاميد

مريانا عبد الفتاح خليل العطار

معالي محمود حمود الضمور

معتز مراد عبد الحميد الغويري

نانسي علي محمد الشياب

هبه عيسى احمد العلاونه

وسن زاهي زكي الحسن

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✅#الزمان: (10:00 - 11:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022

اسماء فضل جميل كليب

اسماء محمد صالح الهجل

امل محمد مطلق ابو درويش

انس رائد محمد المساعيد

ايمان سليمان علي ابو الشيخ

ايهاب سالم جدعان المطارنه

براءه مصلح علي الحجايا

بسمه فهد محمود الزعبي

تيما دحيلان غيث ابن هدايه

خديجه خليل عيسى زيغان

دانيا محمد محمد الرياطي

دانيه حسين عباس الرفايعه

ديما عبد المجيد محمود العزام

دينا عمر سعيد الخضرى

راشد محمد حمود المطارنه

رامي محمد سالم دار علي

ربى فراس نعيم الشمري

رشا جويد حمد الزوايده

رنا شاكر صالح الجبور

روزان كفاح ابراهيم الفناطسه

روزانا عواد محمد الزوايده

رونزا عبد الله سليمان الدلابيح

ريم عبدالكريم علي عتوم

زكريا جميل احمد ابو الشيخ

زيد باسل اسعد سكر

زينب علي مروح السوالقه

ساجده حسين سعد البدول

سلسبيل عواد سليمان الفقير

سناء محمد علي فارس سالم

سناء هشام احمد الرواشده

شاديه عبد الرحمن سليمان الخوالده

شذى نبيل رباح صلاح

شروق وجدى محمود الغرابلي

صخر عايش خلاوي الشرفات

ضرار محمود محمد ياسين

عائشه يوسف ابراهيم عمرو

عبد الرحمن احمد جمال الجعافره الحباشنه

عبدالله خليفه محمد العمرى

عقاب حسن علي الغياث

علا عزالدين محمد دواغره

علي عبد الله فازع الشرمان

عمار عبد الوهاب فرج الشرمان

عمر احمد عيسى بني عيسى

غدير خلف سليم الزعبي

غزلان اسماعيل علي المزايده

فاطمه اسماعيل احمد جوارنه

ليث محمد احمد خليل

محمد ايمن عبد العزيز الشواوره

محمد حمد سعود العيسى

محمد عبد الحليم محمد خطايبه

محمد عبدالمجيد عبدالله قرقز

معاذ بشير هاني الشرمان

منال احمد عبد الرحمن ابو حماد

ناجي نزار صالح جمعه

نداء عبد الكريم فضلو عزام

نور محمد سالم الخضيرات

هاجر علي سالم الزوايده

هدى احمد حمد العودات

هناء راتب محمد القرعان

ولاء عبد الكريم موسى المحاميد

يارا احمد جبريل المحيسن

يارا عطا الله محمد الحجايا

ياسمين شاكر يوسف الطواهيه

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✅#الزمان: (11:00 - 12:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022

احمد معروف حسن بزراوي

ادهم يوسف احمد العداربه

اسراء محمود مرزق ابو حميد

اسراء يونس تركي القراونه

اسماء قاسم محمد المومني

اسماء يوسف خليل الجراوين

امل مصطفى عبد الفقها

ايمان ماهر محمد ابو غيث

بلال اسماعيل سلامه العمارين

بلال سالم ناصر ابو الخيل

بيان محمد ذياب الرواجفه

جنات بهجت علي يوسف

حسان هاشم عبد الحميد الزواهره

حسن خليل علي السايس

حلا منصور احمد السقار

حليمه سالم خلف العمارين

خليل عواد علي الشيحان

رافت محمود احمد الجدايه

رانيا محمد سلامه العريض

رزان خالد عبد الرحمن الصوري

رزان خلف عقل العيسى

رقيه سلامه علي ابو هلاله

روان سليمان محمد المسامره بني عطيه

روان فياض عوض الرشايده

ريم بدر محمود القرم

سلسبيل محمد حسين الرشايده

سماح هايل حسين العجورى

سناء اسماعيل احمد نمر

سناء محمد موسى بني عواد

سهى سالم احمد القدي

سيف الدين حامد تركي الشبول

شادن عارف فارس الجبور

شفاء خلف عوض ابو رخيه

شهد عليان حميد ابو روثه

صفاء محمد احمد قرعان

ضحى عبد الكريم محمد برهم

طارق عبد الله علي قوقزه

عاصم خليل سلامه الصوالحه

عبد الرحمن جميل محمد الحروب

عبد الرحمن عبد الكريم رسمي الدريني

عبد الرحمن محمد محمود علاونه

عبد العزيز فريد عثمان سعاده

عبير محمد خليل ابو هلاله

عصمت رفعت حسن ابراهيم

عليا بسام علي الخصاونه

عمار عبد الباسط حسين بطاح

فاطمه عيسى سلامه رمضان

مثايل سلمان مطلق الحجايا

محمد عيد محمد المرعي

محمد وليد علي الفاضل

محمد يوسف محمود اليوسف

مرام احمد سالم السنيد

مصعب عبد الله حامد حجيله

معاذ علي محمد الشرمان

ملاك محمود محمد مصباح الشيخ ذيب

منذر عقيل نورى الدلابيح

مها حسين جمعه الهودلي

ميس فرحان موسى العموش

نجود يوسف عطا النسعه

نسرين عطا الله قاسم قرباع

نعيمه سلامه سليم السعيدين

نور سالم محمد الدراوشه

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✅#الزمان: (12:00 - 13:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022

ابراهيم حسن كمال شوباش

احمد جهاد محمد العلي

احمد عبد الله علي منصور

احمد عبدالله احمد الهباهبه

احمد علي احمد الزغول

احمد مهدي محمد حسين القواقنه

احمد موسى فرحان مقدادى

اريج ممدوح اسماعيل الراعي

ازدياد موسى عبد الرحمن الصالح

اسامه عليان عيوش الزبن

اسامه عمر نافع حسين

اسراء محمد احمد جاسر

اسراء محمود محمد بني يونس

الاء سالم ابراهيم الشقيرات

الاء محمود بدرى المدني

الشافعي حسين محمد الربابعه

امنه محمود مجلي القضاه

انس ابراهيم عبد اللطيف فسفوس

اوس اسعد ناصر السيد

بيان محمد عويض اللوافيه

تمارا عبد السلام احمد خطاطبه

ثريا محمد حمدان الزلابيه

حسن نضال حسن الطوالبه

حمزه تحسين محمد ياسين

حمزه حامد احمد ابو هيض

حمزه محمود محمد ابوعابد

دانا صباح سليمان الدمانيه

دانا محمد علي ابو عبيله

ديما هارون محمد النعيمات

ديمه محمود محمد فرحات

رشا عبد الكريم فياض الشموط

روان نايف ضامن الرشيدات

ساجده زيد عواد الجابر

سحر محمود احمد فريحات

سلوى فالح فرحان المعيش

سمر سليم ناصر الزول

سهير احمد محمد ابو رميس

ضحى جعفر مفضي الوضحان

عبد الرحمن محمد سليم القضاه

عبد الله موسى حمدان اقطيط

علا عبد الهادي عيسى القضاه

عمار خالد حسن الزعاتره

عمرو عمر علي مطالقه

فاديه سليمان علي اللصاصمه

فايزه سلمان سليمان العديني

ماجده حسين مصطفى الفريحات

مازن محمود صالح وهيبي

محمد يحيى جودت زلوم

محمود سليمان ابراهيم براسنه

معاذ محمد محمود احمد

معاويه محمد نهار الجريان

منال زيدان صباح الزلابيه

مها محمود حسن المحمد

ميساء سلامه عبد الحميد الزمبع

نرمين سعيد عبد اللطيف عزام

هبه زهير عبد الله السودي

هبه محمد خالد محمد

هبه محمود علي سوالمه

هديل عبد الحميد مصطفى الذنيبات

هشام محمود عبد الفتاح الطويل

هنادى موسى خليل الرياشي

هيا عبد الله عوده الركيبات

وفاء مصطفى محمد فريحات

ياسمين لباد عياد المحمديين

يوسف احمد سليم هياجنه

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✅#الزمان: (13:00 - 14:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022

آيات اخليفه عيد العشيبات

احمد ادريس محمود نمارنه

احمد اسماعيل صالح نعامنه

احمد عادل علي الروابده

احمد محمد عبد الله العمايره

اخلاص سليمان حمود الرواجفه

اروى عواد صالح القعايده

اريج سليم محمود الطراونه

اريج محمد عايد المدارمه

اسراء عبد العزيز محمد اللواما

اسماء نوفل محمد ناب

اعتماد كامل عبد الرحيم اسعد

اماني سامي محمد ابو بكر

اماني عبد الله محمود غنايم

امجد عبد الرحمن خليل الكاحوت

امل محمود صالح الفقها

انجود احمد علي الرفايعه

انعام عيد سلامه العلاوين

ايهاب يوسف محمد بني عيسى

ايهم حسن مصطفى عبد ربه

باسل محمد محمود المومني

بدوان جهاد محمد بدوان الجعبري

بسمه عدنان عبد النبي البوات

بشار حسين عاهد حسان

ثائر محمد عوده الحسنات

جعفر محمد خلف الصرايره

جنان سليمان احمد الهروط

حسن عبدالله احمد الزعبي

خلود احمد زكي الليثي

دعاء احمد سليمان مومني

دعاء موسى مصطفى عياصره

رياده شحاده احمد المومني

سحر عبد الواحد محمود الزيود

سماح عبد المعطي محمد الشخانبه

سماهر سمير مفلح الطلالعه

سميه محمد عبد الغني العجالين

سهيل سعود سهيل شموط

شذى مبارك عطوي الطوالبه

عائشه سلامه عوده السعيديين

عبد الرحمن بن عوف ابراهيم عقل الطراونه

عدي عاطف محمد العزام

علي محمد علي بني عطا

عمار سليمان محمد بني عبد النبي

عوض زعل طرودي هلال

عيسى محمد مفلح ناصر

غصون علي صبح عواوده

فالح محمود فالح الزعبي

مجد يوسف جبر الشواشره

مجدي نشات عبد الله حجاج

محمد حسن مفلح العمارات

محمد خالد محمد العبيني

محمد سليمان حسن شقاح

محمد نايف مصلح السواريه

مروه سامي علي ابو حماد

مشاحي جمعان عوجان المساعيد

موسى محمد موسى ملكاوي

ميثاق محمد حسن بني دومي

نايف محمد فارس القضاه

نهال فايق محمد الطراونه

نور احمد عارف دراوشه

هاجر عبد الكريم عبد الله الدواغره

هيا سليمان اديلم الصخري

وعد فالح الادهم الدرعان

ولاء اذياب علي الجبالي

يحيى سميح محمد عبابنه

يوسف ابراهيم محمد عليان

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✅#الزمان: (14:00 - 15:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022

احمد خميس عواد البواريد

احمد عبد الكريم خليل القرارعه

احمد غازي جمال المجالي

الاء مصطفى زكي ابعاره

العنود عبد الله سلامه ابو الغنم

ايمان محمود يوسف الشويات

بلال عبد المهدي محمود عقيل

تسنيم اسماعيل ابراهيم الرفايعه

جميله سلامه مرضي السراحين

حذيفه ابراهيم سالم الصرايره

حذيفه محمد محمود الفلاحات

خوله ابراهيم سالم العجالين

دعاء احمد ذيب ابو عواد

رزان نايل سليم الرفايعه

رغده سلمان محمد الموازره

رنا حسن عدنان الفواعير

رنال هاشم خالد الطوره

روان عبد الرحمن سلامه الهروط

روان محمد احمد المسيعدين

ريم سليمان ابراهيم القضاه

زينب محمد عبد الرحيم عناب

سائده اغزاوى نهار العبد الله

ساجده محمد عثمان الطهاروه

شادن محمد حسين الطوره

صخر محمد صبحي الصبيح

صفاء احمد عبد الجليل عثمان

طارق ادريس محمود نمارنه

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح صالح

عبد الله عبد الرحيم محارب اللصاصمه

عمر محمد سلامه الدهامشه

غاده موسى محمد شهاب

غدير نعيم ضيف الله ابويحيى

لبنى فياض عادل عبد الله

ليث محمد سليم النجم

ماريمان عبد الجليل محمد الدغيمات

محمد حسن محمد الصالح

محمد طايل حامد الحماد

محمد عزمي يوسف زين الدين

محمد محمود عيسى يونس

محمد يوسف ابراهيم العكور

مصطفى فيصل عوده الله عوده الله

معتز احمد طه الصفدي

ممدوح فارس غصاب السميران

منال محمد محمود غريز

منى احمد ضامن عريقات

مها حسني مصطفى عيسى

نانسي يعقوب بطرس دعيبس

نشات تيسير محمد العمارات

نعيم محمد عبد الله العلي

نور غالب محمد عبد القادر

هبه محمود جميل ابوزيتون

هبه موسى سلمان الحنادقه

وعد محمد احمد الهوانيه

ولاء ابراهيم فالح الحيصة

وليد نمر عبد الكريم اسماعيل

ياسمين محمود طاهر عبد



