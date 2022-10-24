وزارة التربية تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية اليوم - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مرشحون للمقابلة الشخصية.
وأوضحت الوزارة أنه مكان المقابلة هو مبنى وحدة جودة التعليم بجانب مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات/ الشميساني /خلف المستشفى التخصصي بالقرب من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان - بجانب المركز الأمني.
وبينت أن المقابلة الشخصية لوظيفة معلم تتكون من (المقابلة الفردية + المهمة الكتابية) والمبنية على الكفايات الوظيفية.
#الزمان: (9:00 - 10:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022
احمد خالد احمد طلافحه
احمد محمود محمد ليحو
اروى محمود سليمان الجعافره
اريج جبر طالب الهزايمه
اسراء بسام احمد منصور
اسراء صباح هملان الحساسين/الحويطات
اسراء مصطفى ادويلان الصرايره
اسلام ابراهيم محمد الخزاعله
اسيل حسن عبد الله كريشان
اسيل محمد ياسين صلاح
اكثم بهاء الدين عبد الرحيم الزعبي
الاء عدنان عبد الله الخطيب
الاء يحيى سالم الفقراء
الاء يوسف سالم المطارنه
امال خليل موسى خريوش
اماني احمد علي السناسله
اماني جمال عبد الكريم الطبور
امنه هارون موسى جواسره
اميمه احمد عبد المجيد ابو شعيره
انس كمال علي الغوادره
انوار محمد حسن الرفاعي
ايات ضيف الله سليم طلفاح
ايات موسى محمد ربايعه
ايمان صايل غيظان المعاني
ايمان محمد ابراهيم الطراونه
ايمان محمد يوسف فوده
ايه محمد جلال العويضات
بلال فتحي محمد الشرمان
بلال محمد مصطفى العمرى
بيداء خالد جمال عليان
تميم يوسف علي الشرمان
حذيفه عدنان عقله الرماضنه
حسان حسين طلب النويري
حليمه نايف حمد الخوالده
دانيا ناصر حامد التلهوني
راشد محمود حسين العموش
رافت نصر محمد المساعيد
رايه حمد عايد المهيرات
رشا خالد محمد العلاونه
رند مصطفى طلال الشلول
سحر بهجت محمد القرعان
سعاد محمد ابراهيم رمضان
سهاء احمد علي ابو سيف
سهاد محمد حسن بني هاني
شمس الدين محمود محمد الشرمان
شيماء صبحي عبد الحافظ شمروخ
ضحى تيسير محمود الخوالده
عبد الرحمن عبد الله محمود الدمايسه
عبير علي خالد العمرى
عرين هاني عبد الواحد قطناني
علا حسن محمد خضراوى
غفران محمد امين محمود القرعان
فايزة احمد يوسف العثامين
لينا محمد عايد السماره
مالك سالم سليمان الاعور
محمدالامين محمود علي المومني
مروه عاهد عوض المحاميد
مريانا عبد الفتاح خليل العطار
معالي محمود حمود الضمور
معتز مراد عبد الحميد الغويري
نانسي علي محمد الشياب
هبه عيسى احمد العلاونه
وسن زاهي زكي الحسن
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✅#الزمان: (10:00 - 11:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022
اسماء فضل جميل كليب
اسماء محمد صالح الهجل
امل محمد مطلق ابو درويش
انس رائد محمد المساعيد
ايمان سليمان علي ابو الشيخ
ايهاب سالم جدعان المطارنه
براءه مصلح علي الحجايا
بسمه فهد محمود الزعبي
تيما دحيلان غيث ابن هدايه
خديجه خليل عيسى زيغان
دانيا محمد محمد الرياطي
دانيه حسين عباس الرفايعه
ديما عبد المجيد محمود العزام
دينا عمر سعيد الخضرى
راشد محمد حمود المطارنه
رامي محمد سالم دار علي
ربى فراس نعيم الشمري
رشا جويد حمد الزوايده
رنا شاكر صالح الجبور
روزان كفاح ابراهيم الفناطسه
روزانا عواد محمد الزوايده
رونزا عبد الله سليمان الدلابيح
ريم عبدالكريم علي عتوم
زكريا جميل احمد ابو الشيخ
زيد باسل اسعد سكر
زينب علي مروح السوالقه
ساجده حسين سعد البدول
سلسبيل عواد سليمان الفقير
سناء محمد علي فارس سالم
سناء هشام احمد الرواشده
شاديه عبد الرحمن سليمان الخوالده
شذى نبيل رباح صلاح
شروق وجدى محمود الغرابلي
صخر عايش خلاوي الشرفات
ضرار محمود محمد ياسين
عائشه يوسف ابراهيم عمرو
عبد الرحمن احمد جمال الجعافره الحباشنه
عبدالله خليفه محمد العمرى
عقاب حسن علي الغياث
علا عزالدين محمد دواغره
علي عبد الله فازع الشرمان
عمار عبد الوهاب فرج الشرمان
عمر احمد عيسى بني عيسى
غدير خلف سليم الزعبي
غزلان اسماعيل علي المزايده
فاطمه اسماعيل احمد جوارنه
ليث محمد احمد خليل
محمد ايمن عبد العزيز الشواوره
محمد حمد سعود العيسى
محمد عبد الحليم محمد خطايبه
محمد عبدالمجيد عبدالله قرقز
معاذ بشير هاني الشرمان
منال احمد عبد الرحمن ابو حماد
ناجي نزار صالح جمعه
نداء عبد الكريم فضلو عزام
نور محمد سالم الخضيرات
هاجر علي سالم الزوايده
هدى احمد حمد العودات
هناء راتب محمد القرعان
ولاء عبد الكريم موسى المحاميد
يارا احمد جبريل المحيسن
يارا عطا الله محمد الحجايا
ياسمين شاكر يوسف الطواهيه
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✅#الزمان: (11:00 - 12:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022
احمد معروف حسن بزراوي
ادهم يوسف احمد العداربه
اسراء محمود مرزق ابو حميد
اسراء يونس تركي القراونه
اسماء قاسم محمد المومني
اسماء يوسف خليل الجراوين
امل مصطفى عبد الفقها
ايمان ماهر محمد ابو غيث
بلال اسماعيل سلامه العمارين
بلال سالم ناصر ابو الخيل
بيان محمد ذياب الرواجفه
جنات بهجت علي يوسف
حسان هاشم عبد الحميد الزواهره
حسن خليل علي السايس
حلا منصور احمد السقار
حليمه سالم خلف العمارين
خليل عواد علي الشيحان
رافت محمود احمد الجدايه
رانيا محمد سلامه العريض
رزان خالد عبد الرحمن الصوري
رزان خلف عقل العيسى
رقيه سلامه علي ابو هلاله
روان سليمان محمد المسامره بني عطيه
روان فياض عوض الرشايده
ريم بدر محمود القرم
سلسبيل محمد حسين الرشايده
سماح هايل حسين العجورى
سناء اسماعيل احمد نمر
سناء محمد موسى بني عواد
سهى سالم احمد القدي
سيف الدين حامد تركي الشبول
شادن عارف فارس الجبور
شفاء خلف عوض ابو رخيه
شهد عليان حميد ابو روثه
صفاء محمد احمد قرعان
ضحى عبد الكريم محمد برهم
طارق عبد الله علي قوقزه
عاصم خليل سلامه الصوالحه
عبد الرحمن جميل محمد الحروب
عبد الرحمن عبد الكريم رسمي الدريني
عبد الرحمن محمد محمود علاونه
عبد العزيز فريد عثمان سعاده
عبير محمد خليل ابو هلاله
عصمت رفعت حسن ابراهيم
عليا بسام علي الخصاونه
عمار عبد الباسط حسين بطاح
فاطمه عيسى سلامه رمضان
مثايل سلمان مطلق الحجايا
محمد عيد محمد المرعي
محمد وليد علي الفاضل
محمد يوسف محمود اليوسف
مرام احمد سالم السنيد
مصعب عبد الله حامد حجيله
معاذ علي محمد الشرمان
ملاك محمود محمد مصباح الشيخ ذيب
منذر عقيل نورى الدلابيح
مها حسين جمعه الهودلي
ميس فرحان موسى العموش
نجود يوسف عطا النسعه
نسرين عطا الله قاسم قرباع
نعيمه سلامه سليم السعيدين
نور سالم محمد الدراوشه
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✅#الزمان: (12:00 - 13:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022
ابراهيم حسن كمال شوباش
احمد جهاد محمد العلي
احمد عبد الله علي منصور
احمد عبدالله احمد الهباهبه
احمد علي احمد الزغول
احمد مهدي محمد حسين القواقنه
احمد موسى فرحان مقدادى
اريج ممدوح اسماعيل الراعي
ازدياد موسى عبد الرحمن الصالح
اسامه عليان عيوش الزبن
اسامه عمر نافع حسين
اسراء محمد احمد جاسر
اسراء محمود محمد بني يونس
الاء سالم ابراهيم الشقيرات
الاء محمود بدرى المدني
الشافعي حسين محمد الربابعه
امنه محمود مجلي القضاه
انس ابراهيم عبد اللطيف فسفوس
اوس اسعد ناصر السيد
بيان محمد عويض اللوافيه
تمارا عبد السلام احمد خطاطبه
ثريا محمد حمدان الزلابيه
حسن نضال حسن الطوالبه
حمزه تحسين محمد ياسين
حمزه حامد احمد ابو هيض
حمزه محمود محمد ابوعابد
دانا صباح سليمان الدمانيه
دانا محمد علي ابو عبيله
ديما هارون محمد النعيمات
ديمه محمود محمد فرحات
رشا عبد الكريم فياض الشموط
روان نايف ضامن الرشيدات
ساجده زيد عواد الجابر
سحر محمود احمد فريحات
سلوى فالح فرحان المعيش
سمر سليم ناصر الزول
سهير احمد محمد ابو رميس
ضحى جعفر مفضي الوضحان
عبد الرحمن محمد سليم القضاه
عبد الله موسى حمدان اقطيط
علا عبد الهادي عيسى القضاه
عمار خالد حسن الزعاتره
عمرو عمر علي مطالقه
فاديه سليمان علي اللصاصمه
فايزه سلمان سليمان العديني
ماجده حسين مصطفى الفريحات
مازن محمود صالح وهيبي
محمد يحيى جودت زلوم
محمود سليمان ابراهيم براسنه
معاذ محمد محمود احمد
معاويه محمد نهار الجريان
منال زيدان صباح الزلابيه
مها محمود حسن المحمد
ميساء سلامه عبد الحميد الزمبع
نرمين سعيد عبد اللطيف عزام
هبه زهير عبد الله السودي
هبه محمد خالد محمد
هبه محمود علي سوالمه
هديل عبد الحميد مصطفى الذنيبات
هشام محمود عبد الفتاح الطويل
هنادى موسى خليل الرياشي
هيا عبد الله عوده الركيبات
وفاء مصطفى محمد فريحات
ياسمين لباد عياد المحمديين
يوسف احمد سليم هياجنه
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✅#الزمان: (13:00 - 14:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022
آيات اخليفه عيد العشيبات
احمد ادريس محمود نمارنه
احمد اسماعيل صالح نعامنه
احمد عادل علي الروابده
احمد محمد عبد الله العمايره
اخلاص سليمان حمود الرواجفه
اروى عواد صالح القعايده
اريج سليم محمود الطراونه
اريج محمد عايد المدارمه
اسراء عبد العزيز محمد اللواما
اسماء نوفل محمد ناب
اعتماد كامل عبد الرحيم اسعد
اماني سامي محمد ابو بكر
اماني عبد الله محمود غنايم
امجد عبد الرحمن خليل الكاحوت
امل محمود صالح الفقها
انجود احمد علي الرفايعه
انعام عيد سلامه العلاوين
ايهاب يوسف محمد بني عيسى
ايهم حسن مصطفى عبد ربه
باسل محمد محمود المومني
بدوان جهاد محمد بدوان الجعبري
بسمه عدنان عبد النبي البوات
بشار حسين عاهد حسان
ثائر محمد عوده الحسنات
جعفر محمد خلف الصرايره
جنان سليمان احمد الهروط
حسن عبدالله احمد الزعبي
خلود احمد زكي الليثي
دعاء احمد سليمان مومني
دعاء موسى مصطفى عياصره
رياده شحاده احمد المومني
سحر عبد الواحد محمود الزيود
سماح عبد المعطي محمد الشخانبه
سماهر سمير مفلح الطلالعه
سميه محمد عبد الغني العجالين
سهيل سعود سهيل شموط
شذى مبارك عطوي الطوالبه
عائشه سلامه عوده السعيديين
عبد الرحمن بن عوف ابراهيم عقل الطراونه
عدي عاطف محمد العزام
علي محمد علي بني عطا
عمار سليمان محمد بني عبد النبي
عوض زعل طرودي هلال
عيسى محمد مفلح ناصر
غصون علي صبح عواوده
فالح محمود فالح الزعبي
مجد يوسف جبر الشواشره
مجدي نشات عبد الله حجاج
محمد حسن مفلح العمارات
محمد خالد محمد العبيني
محمد سليمان حسن شقاح
محمد نايف مصلح السواريه
مروه سامي علي ابو حماد
مشاحي جمعان عوجان المساعيد
موسى محمد موسى ملكاوي
ميثاق محمد حسن بني دومي
نايف محمد فارس القضاه
نهال فايق محمد الطراونه
نور احمد عارف دراوشه
هاجر عبد الكريم عبد الله الدواغره
هيا سليمان اديلم الصخري
وعد فالح الادهم الدرعان
ولاء اذياب علي الجبالي
يحيى سميح محمد عبابنه
يوسف ابراهيم محمد عليان
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✅#الزمان: (14:00 - 15:00)، الاثنين (24) تشرين أوَّل 2022
احمد خميس عواد البواريد
احمد عبد الكريم خليل القرارعه
احمد غازي جمال المجالي
الاء مصطفى زكي ابعاره
العنود عبد الله سلامه ابو الغنم
ايمان محمود يوسف الشويات
بلال عبد المهدي محمود عقيل
تسنيم اسماعيل ابراهيم الرفايعه
جميله سلامه مرضي السراحين
حذيفه ابراهيم سالم الصرايره
حذيفه محمد محمود الفلاحات
خوله ابراهيم سالم العجالين
دعاء احمد ذيب ابو عواد
رزان نايل سليم الرفايعه
رغده سلمان محمد الموازره
رنا حسن عدنان الفواعير
رنال هاشم خالد الطوره
روان عبد الرحمن سلامه الهروط
روان محمد احمد المسيعدين
ريم سليمان ابراهيم القضاه
زينب محمد عبد الرحيم عناب
سائده اغزاوى نهار العبد الله
ساجده محمد عثمان الطهاروه
شادن محمد حسين الطوره
صخر محمد صبحي الصبيح
صفاء احمد عبد الجليل عثمان
طارق ادريس محمود نمارنه
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح صالح
عبد الله عبد الرحيم محارب اللصاصمه
عمر محمد سلامه الدهامشه
غاده موسى محمد شهاب
غدير نعيم ضيف الله ابويحيى
لبنى فياض عادل عبد الله
ليث محمد سليم النجم
ماريمان عبد الجليل محمد الدغيمات
محمد حسن محمد الصالح
محمد طايل حامد الحماد
محمد عزمي يوسف زين الدين
محمد محمود عيسى يونس
محمد يوسف ابراهيم العكور
مصطفى فيصل عوده الله عوده الله
معتز احمد طه الصفدي
ممدوح فارس غصاب السميران
منال محمد محمود غريز
منى احمد ضامن عريقات
مها حسني مصطفى عيسى
نانسي يعقوب بطرس دعيبس
نشات تيسير محمد العمارات
نعيم محمد عبد الله العلي
نور غالب محمد عبد القادر
هبه محمود جميل ابوزيتون
هبه موسى سلمان الحنادقه
وعد محمد احمد الهوانيه
ولاء ابراهيم فالح الحيصة
وليد نمر عبد الكريم اسماعيل
ياسمين محمود طاهر عبد