الأردنية والتكنولوجيا تحتفلان بذكرى معركة الكرامة

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، حرص الجامعة على ترسيخ معاني الوطنية والعروبة وحب الأرض في نفوس طلبتها.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال نظمته كتلة النشامى بإشراف عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة بعنوان "الكرامة اعتزاز وافتخار".



إلى ذلك، احتفلت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء بذكرى الكرامة الخالدة والتي قال فيها رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، إن المعركة شكلت علامة فارقة ونقطة تحول في التاريخ السياسي الأردني .

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