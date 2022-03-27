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الأحد، 27-03-2022 07:04 م

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، مع المدير الإقليمي لمؤسسة (QS) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، رامي عواد، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك، وآليات تحسين أداء الجامعة في التصنيفات التي تصدرها مؤسسة QS.

وأشار الضمور، بحسب بيان صحفي، إلى سعي الجامعة نحو التقدم في التصنيفات العالمية، والتي جاءت في ترتيب 131 جامعة على المستوى العربي من بين أكثر من 1300 جامعة عربية، وفقا لتصنيف كيو أس العالمي للجامعات (QS Arab University Ranking) للعام 2022، موضحا أنها تقدمت في ترتيب الجامعات العربية في مجال (Academic Reputation) و (Student Faculty).

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