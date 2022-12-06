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الثلاثاء، 06-12-2022 08:13 م

جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم باحثيها المتميزين

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الوكيل الاخباري - كرمت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، باحثيها من أعضاء الهيئة التدريسية الذين صُنّفوا ضمن أفضل 2 بالمئة من الباحثين في العالم وأكثرهم تأثيرًا حسب تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية وقاعدة بيانات السيفير، وذلك تقديرًا لجهودهم العلمية والبحثية في المجالات كافة، ولما قدموه من أبحاث علمية متميزة منشورة في المجلات العلمية والبحثية العالمية.

وقدَّم نائب رئيس الجامعة الدكتور سرحان حدَّاد، خلال رعايته حفل التكريم، مندوبًا عن رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم التهنئة للباحثين على جهودهم المبذولة، والتي من شأنها الارتقاء بسمعة الجامعة على المستوى الدولي، وتحقيق إنجازات بحثية نوعية عالمية .

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