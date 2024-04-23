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الثلاثاء، 23-04-2024 03:50 م

جامعة العلوم والتكنولوجيا والسفارة التونسية تبحثان التعاون الأكاديمي

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، اليوم الثلاثاء، والسفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي، سبل تعزيز أطر التعاون المتاحة في المجالات العلمية والأكاديمية بين الجانبين.

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واستعرض السالم خلال اللقاء نبذة عن الجامعة و البرامج الأكاديمية وتخصصاتها، معربًا عن دعمه لتوسيع قاعدة التعاون الأكاديمي مع الجامعات التونسية المرموقة في المجالات الأكاديمية المختلفة، مؤكدًا حرص الجامعة لفتح آفاق التعاون والتشاركية مع مختلف المؤسسات التعليمية المحلية والدولية لتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات.


ومن جهتها، أشادت الزريبي بعمق العلاقات التونسية الأردنية، والسمعة الطيبة التي تتميز بها جامعة العلوم والتكنولوجيا، وما تقدمه من تعليم تقني وبرامج نوعية تهدف لخدمة الطلبة وتمكينهم من دخول سوق العمل بجاهزية، مشيرةً إلى رغبة عدد من الجامعات التونسية التعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا في المجالات الأكاديمية المختلفة، والبرامج والدراسات البحثية وبرامج التبادل الطلابي.


حضر اللقاء نائبا رئيس الجامعة الدكتورة سهاد الجندي، والدكتورة منى أبو دلو، بالإضافة إلى الملحق الثقافي التونسي في عمان الزهراء بو حسين.

 




 

 


 

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