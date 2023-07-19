جامعة اليرموك تفوز بجائزة أفضل فرع على مستوى الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- فاز الفرع الطلابي لمجتمع الهندسة في الطب والأحياء في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك، والتابع لمعهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات العالمي، بجائزة أفضل فرع طلابي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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وجاء تحقيق هذا الفوز، بعد أن تمكن طلبة الفرع باشراف كل من الدكتورة عاتكة خضر و الدكتوره هيام القرعان من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في الكلية، من عرض جهود وإنجازات اللجان الحالية والسابقة للفرع، بعدما مهدت مهاراتهم القيادية والإدارية المتميزة الطريق نحو تحقيق هذا الإنجاز، من خلال التوعية بأنشطة ومبادرات الفرع الطلابي إلى أبعد من مجتمعهم المباشر من خلال تنظيم برامج التوعية، والشراكة مع مختلف المدارس والجامعات، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، بشكل ملهم لجيل جديد من المهنيين الطموحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال عميد الكلية الدكتور موفق العتوم، إن الاعتراف بالفرع الطلابي لمجتمع الهندسة في الطب والأحياء في الكلية كأفضل فرع طلابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو دليل على مساهمة طلبة الفرع الفاعلة والتزامهم بتطوير مهاراتهم، مبينا أن هذه الجائزة لا تعترف بإنجازاتهم فحسب، بل تلهم أيضًا الفروع الطلابية الأخرى في جميع أنحاء العالم للمنافسة بروح إبداعية.

وأضاف أن هذه الجائزة ستساهم في جذب العديد من الطلبة المتحمسين للمعرفة المتقاطعة بين الهندسة والطب والبيولوجيا، الأمر الذي سيوفر بيئة مشجعة على المشاركة الفاعلة والتعاون، وبالتالي الوصول إلى مشاريع ومبادرات مؤثرة بشكل إيجابي على المجتمع المحيط.

