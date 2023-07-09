يوم مفتوح لمجتمع النساء في الهندسة بجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات "اليوم المفتوح لمجتمع النساء في الهندسة" الذي نظمته كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية ومجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في الأردن، احتفاء باليوم العالمي للنساء في الهندسة.



وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، إن النساء يشكلن جزءا مهما وحيويا في المجتمع، وقوة محركة للتطور والابتكار، داعيا إلى ضرورة إصدار تشريعات تلزم الشركات وأصحاب الأعمال بتعيين نسبة معينة من النساء، بما يضمن حصول المهندسات على نسبة عادلة في الوظائف.

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