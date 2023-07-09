الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء نقل خارجي لمعلمين - أسماء

تعميم من وزير التربية لجميع مديريات التربية والتعليم

يوم مفتوح لمجتمع النساء في الهندسة بجامعة اليرموك

مصدر حكومي يوضح إجراءات التحكيم في قضية العطارات

بقيمة 12 مليون دولار .. مدينة ترويحية في عمّان

مدير الأمن العام يلتقي الوكيل الدائم للشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني

حادث سير مروع على طريق اربد - عمان (فيديو )

ندوة في الطفيلة حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب

آل البندي و الشوبكي نسايب - صور

الجامعة الأردنية تبدأ بروفات حفلات تخريج فوجها الثامن والخمسين

الأحد، 09-07-2023 05:02 م

يوم مفتوح لمجتمع النساء في الهندسة بجامعة اليرموك

r


الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات "اليوم المفتوح لمجتمع النساء في الهندسة" الذي نظمته كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية ومجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في الأردن، احتفاء باليوم العالمي للنساء في الهندسة.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، إن النساء يشكلن جزءا مهما وحيويا في المجتمع، وقوة محركة للتطور والابتكار، داعيا إلى ضرورة إصدار تشريعات تلزم الشركات وأصحاب الأعمال بتعيين نسبة معينة من النساء، بما يضمن حصول المهندسات على نسبة عادلة في الوظائف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
news_defult

إلغاء نقل خارجي لمعلمين - أسماء

720237163141683058385

تعميم من وزير التربية لجميع مديريات التربية والتعليم

8c3612d4baabf4ccf364fac81a5ff647

ورشة عمل في إربد حول إعداد التقارير الإعلامية

637622cbb9739

بلدية جرش تحقق أرقاما قياسية في التحول الإلكتروني

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي يوضح إجراءات التحكيم في قضية العطارات

r

بقيمة 12 مليون دولار .. مدينة ترويحية في عمّان

أخبار متعلقة
1688669631832

بحث التعاون ببن اليرموك ومديرية الثقافة العسكرية

acf6e147-2236-48f2-a8fd-657a64f00ebb

البلقاء التطبيقية الثانية محلياً وضمن الفئة (251-300) على مستوى العالم

7

اتفاقية لإنشاء حاضنة تكنولوجية بجامعة اليرموك

222222222222222222222222222222222

اليرموك توقع اتفاقية إنشاء وتشغيل حاضنة تكنولوجية

252

اليرموك.. أول جامعة أردنية تُطلق هويتها الرقمية على تطبيق سند

622f0fc7bc719

تأجيل أقساط القروض عن شهر حزيران لهذه الفئة