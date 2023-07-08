"تربية اليرموك" تحقق تقدما ملحوظا في أداة تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الاخباري- حققت كلية التربية في جامعة اليرموك تقدما ملحوظا في معايير التقييم السبعة التي تشتمل عليها أداة تقييم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي مقارنة بالتقييم الذي حصلت عليه العام الماضي.

اضافة اعلان



ويُشرف على عملية التقييم هذه، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويجري تنفيذها من قبل مجلس البحوث والتبادلات الدولية (IREX)، وتخضع لها الجامعات الأردنية الأربع المنفذة لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الأردن.



وتشمل هذه المعايير، الحوكمة والمعايير الأكاديمية وإدارة البرامج وضمان جودتها وتحسينها والتدريب العملي والشراكات والتوجيه والإدارة المالية والتسويق والالتحاق والتسجيل وإدارة الموظفين والتطوير المهني وشوؤن الطلبة وخدمات الدعم الطلابي.



وخلال جلسة عملية التقييم والتحقق من وجود الأدلةعلى المعايير المنجزة، والتي حضرها وفد من مجلس البحوث والتبادلات الدولية (IREX) ضم كل من مديرة شراكات الجامعات في برنامج تدريب المعلمين فبل الخدمة في الأردن لانا المومني والدكتور صفوان شطناوي، عرض عميد كلية التربية الدكتور أحمد الشريفين، الجهود التي بذلتها كلية التربية في حوكمة برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين وإدارته وضمان جودته والتحسين المستمر.



كما وقدم الشريفين أيضا عرضا لما قامت وتقوم به الكلية من خطط وإجراءات لاستقطاب الطلبة وحملات التسويق للبرنامج، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير أداء مدرسي المعلمين وتمكينهم مهنيا، مشددا على أهمية هذا التقييم كوسيلة لترسيخ الجودة والنوعية في جميع الخدمات التي تقدمها اكلية ضمن البرامج التي تطرحها، وركيزه أساسية في تحقيق معايير اعتماد البرامج التربوية والمعتمدة من الهيئة الأمريكية الكيب CAEP

كما وتم خلال الجلسة مناقشة التحسن الملموس الذي حققته الكلية في معيار الشراكات والتدريب العملي، وتجهيز مصادر التعلم والمرافق التي من شأنها توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة.



يذكر أن كلية التربية استقبلت خلال العام الجامعي الحالي 368 طالبا ضمن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، فيما خرجت العام الماضي مئة طالب كانوا الدفعة الأولى من خريجي هذا البرنامج.