السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

طلبة توجيهي أدبي: أغلب أسئلة امتحان العلوم الإسلامية من سنوات سابقة

التربية تنشر أسئلة امتحان العلوم الإسلامية

السبت، 08-07-2023 11:45 ص

"تربية اليرموك" تحقق تقدما ملحوظا في أداة تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي

aa9aa223-317f-46fb-a484-4bd5d4c0aeb5


الوكيل الاخباري- حققت كلية التربية في جامعة اليرموك تقدما ملحوظا في معايير التقييم السبعة التي تشتمل عليها أداة تقييم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي مقارنة بالتقييم الذي حصلت عليه العام الماضي.

اضافة اعلان


ويُشرف على عملية التقييم هذه، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويجري تنفيذها من قبل مجلس البحوث والتبادلات الدولية (IREX)، وتخضع لها الجامعات الأردنية الأربع المنفذة لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الأردن.


وتشمل هذه المعايير،  الحوكمة والمعايير الأكاديمية وإدارة البرامج وضمان جودتها وتحسينها والتدريب العملي والشراكات والتوجيه والإدارة المالية والتسويق والالتحاق والتسجيل وإدارة الموظفين والتطوير المهني وشوؤن الطلبة وخدمات الدعم الطلابي.


وخلال جلسة عملية التقييم والتحقق من وجود الأدلةعلى المعايير المنجزة، والتي حضرها وفد من مجلس البحوث والتبادلات الدولية  (IREX) ضم كل من مديرة شراكات الجامعات في برنامج تدريب المعلمين فبل الخدمة في الأردن لانا المومني والدكتور صفوان شطناوي، عرض عميد كلية التربية الدكتور أحمد الشريفين، الجهود التي بذلتها كلية التربية في حوكمة برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين وإدارته وضمان جودته والتحسين المستمر.


كما وقدم الشريفين أيضا عرضا لما قامت وتقوم به الكلية من خطط  وإجراءات لاستقطاب الطلبة وحملات التسويق للبرنامج، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في  تطوير  أداء مدرسي المعلمين وتمكينهم مهنيا، مشددا على أهمية هذا التقييم كوسيلة لترسيخ الجودة والنوعية في جميع الخدمات التي تقدمها اكلية ضمن البرامج التي تطرحها، وركيزه أساسية في تحقيق معايير اعتماد البرامج التربوية والمعتمدة من الهيئة الأمريكية الكيب CAEP
كما وتم خلال الجلسة مناقشة التحسن الملموس الذي حققته الكلية في معيار الشراكات والتدريب العملي، وتجهيز مصادر التعلم والمرافق التي من شأنها توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة.


يذكر أن كلية التربية استقبلت خلال العام الجامعي الحالي 368 طالبا ضمن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، فيما خرجت العام الماضي مئة طالب كانوا الدفعة الأولى من خريجي هذا البرنامج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

٤

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

WhatsApp_Image_2023-05-06_at_5.49.47_PM

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

62c16648b7309

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

الدفاع المدني 4

اصابة 6 أفراد من عائلة بحادث سير

4

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

أخبار متعلقة
مدرسة

توضيح هام من وزارة التربية لأولياء أمور طلبة المدارس

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول تقليص عطلة المدارس

6666

وزير التربية : غياب الطلبة عن التدريس الوجاهي كان تأثيره سيئا على التعليم

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنهي خدمات موظفين - أسماء

وزارة التربية والتعليم

احالات واسعة إلى التقاعد في وزارة التربية - أسماء

a621de5c-9dd3-4746-bdcb-66ca8a2504f7

محافظة في وداع بعثة الحج