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الأحد، 24-07-2022 10:46 م

جامعة مؤتة تعلن عن جائزة الريادة والابتكار

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الوكيل الاخباري - اختتم مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة، اليوم الأحد، جائزة الريادة والابتكار للعام 2022 .

وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان خلال رعايته الاحتفالية بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي، إن الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة الريادة بين طلبة الجامعة والشباب في محافظة الكرك ضمن محاور تمثلت بالريادة الرقمية والريادة في القطاع الصحي والمجتمعي والريادة الخضراء.

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