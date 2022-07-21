مؤتة تطرح برنامجا تدريبيا لإعداد مدرسي المعلمين

الوكيل الإخباري - أعلن مركز التدريب والاستشارات في جامعة مؤتة بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وكلية العلوم التربوية في الجامعة، اليوم الخميس عن طرح البرنامج التدريبي (إعداد مدرسي المعلمين) بواقع (70) ساعة تدريبية.

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وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور وليد الرواضية إن البرنامج يستهدف فئة الخبراء التربويين في مجال إعداد المعلمين وتدريبهم، مشيرا إلى أن هذه الدورة تتيح لخريجيها فرصة العمل في برامج إعداد وتأهيل المعلمين التي تنفذ في عدد من الجامعات الحكومية.



وأضاف أن الالتحاق بالدورة يشترط حصول المشترك على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد في تخصصات: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية أو معلم مجال في التخصصات المذكورة، وكذلك الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه بتقدير لا يقل عن جيد جداً في مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الانجليزية.



كما يشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون لديه خبرة تدريسية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التعليم العام أو الخاص، وتكون الأولوية لذوي الخبرة في مجال الإشراف والتدريب التربوي بالإضافة إلى الحصول على شهادة تدريب المدربين (TOT) معتمدة من جهة حكومية والحصول على شهادة (ICDL) أو ما يعادلها.