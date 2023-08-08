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الثلاثاء، 08-08-2023 06:06 م

جدارية على الطريق الصحراوي بالحسا تجسّد الحياة البدوية

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الوكيل الاخباري - أنجز عدد من الفنانين التشكيليين الأردنيين، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، أكبر جدارية على الطريق الصحراوي، تمثل التراث البدوي وجمالية الصحراء الأردنية، رسمت على بوابة قرية جرف الدراويش، ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية، بطول 40 مترا، وبارتفاع سبعة أمتار .

وبين مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أن هذه الجدارية التي تم رسمها على جسر بلدة جرف الدراويش تمثل رحلة إبداعية تأسر الألباب، فتصوّر الصحراء الشاسعة بألوانها الأرضية الدافئة وتفاصيلها الدقيقة لتعزز الشعور بالهدوء والسكينة، إلى جانب رسم صورة لأحد مرتبات الهجانة يمتطي جملا التُقطت خلال حفل افتتاح الحسا مدينة الثقافة الأردنية، لتظهر حكاية تراثية تعبق بروح التاريخ والثقافة البدوية، تعبيراً عن هوية المنطقة وتراثها الغني.

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