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السبت، 28-08-2021 10:10 م

جرش: ندوة حوارية مع أعضاء باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى جرش الثقافي مساء اليوم السبت ندوة حوارية مع عدد من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش بحضور مدير الثقافة عقلة القادري والنائبين ماجد الرواشدة وفايزة عضيبات.

وأشار رئيس المنتدى عمر عكاشة إلى الجهد الذي قدمه أعضاء اللجنة الملكية واللقاءات التي أجروها مع المواطنين لتبادل الآراء والإجابة عن تساؤلات حول المقترحات المقدمة.

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