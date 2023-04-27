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الخميس، 27-04-2023 11:41 ص

المستقلة للانتخاب: إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان يوم السبت القادم

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش يوم السبت القادم الموافق التاسع والعشرين من نيسان الجاري، حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا لاستقبال الناخبين.اضافة اعلان


وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب فإنه يتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس البلدية، حيث بلغ عدد الناخبين (9205) ناخبا وناخبة، وعدد المراكز الانتخابية (7) مراكز، بينما بلغ عدد صناديق الاقتراع (26) صندوقا موزعة ضمن الدائرة الخامسة لبلدية باب عمان.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من نيسان الجاري، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.

 




 

 


 

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