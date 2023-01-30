الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

بنك الملابس الخيري يوقع اتفاقية تعاون تسويقية

الإدارة المحلية ترفع حالة الطوارئ إلى المتوسطة في كافة مناطق المملكة

جلسة حوارية في كلية الدفاع حول التحديات الاقليمية وأثرها

الدفاع المدني يحذر أولياء الأمور

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة الحسين

وزيرة التنمية تتفقد دار كرامة لحماية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر

الارصاد : تراكم محدود للثلوج فوق هذه المناطق الاربعاء

الشباب واليونيسف تبحثان تعزيز التعاون المشترك

العضايلة يترأس الوفد الأردني في أعمال لجنة حقوق الإنسان العربية

محاضرة حول الشرطة المجتمعية في معهد تدريب مهني المفرق

الإثنين، 30-01-2023 11:06 م

جلسة حوارية في كلية الدفاع حول التحديات الاقليمية وأثرها

1


الوكيل الاخباري - نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بالتعاون مع جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان: " التحديات والتهديدات الإقليمية وأثرها على الأمن الوطني الأردني "، بمشاركة العديد من أصحاب الخبرة والاختصاص.

وتناولت الندوة العديد من المحاور أبرزها: مناقشة التحولات والمستجدات في البيئة الإقليمية، تأطير التحديات والتهديدات الناشئة والمحتملة، إضافةً إلى تسليط الضوء على الخيارات الأردنية في التعامل مع المتغيرات المستقبلية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

بنك الملابس الخيري يوقع اتفاقية تعاون تسويقية

1202314163652191975362

الإدارة المحلية ترفع حالة الطوارئ إلى المتوسطة في كافة مناطق المملكة

www

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة الحسين

1675097460192

وزيرة التنمية تتفقد دار كرامة لحماية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر

wwwwwwww

الشباب واليونيسف تبحثان تعزيز التعاون المشترك

www

العضايلة يترأس الوفد الأردني في أعمال لجنة حقوق الإنسان العربية

أخبار متعلقة
3

الوطني لحقوق الإنسان ينظم دورة تدريبية لممثلي مؤسسات المجتمع المدني

w

الاقتصادي والاجتماعي يناقش دراسة حول الضرائب وحقوق الإنسان

2

الوطني للبحث والتطوير يوقع اتفاقيات تعاون مع 3 مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي

www

الوطني لحقوق الإنسان يبحث مع الميثاق العربي واقع حقوق الإنسان

1202317192439777451774

حوارية تناقش دور الشباب في المشاركة السياسية بمركز زها

كورونا 6

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين