جلسة حوارية في كلية الدفاع حول التحديات الاقليمية وأثرها

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بالتعاون مع جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان: " التحديات والتهديدات الإقليمية وأثرها على الأمن الوطني الأردني "، بمشاركة العديد من أصحاب الخبرة والاختصاص.



وتناولت الندوة العديد من المحاور أبرزها: مناقشة التحولات والمستجدات في البيئة الإقليمية، تأطير التحديات والتهديدات الناشئة والمحتملة، إضافةً إلى تسليط الضوء على الخيارات الأردنية في التعامل مع المتغيرات المستقبلية.

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