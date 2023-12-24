جلسة نقاشية للاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر في عجلون

الوكيل الاخباري - ناقش المشاركون في الجلسة النقاشية التي نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى كيفية الاستفادة من الميزات النسبية التي تحظى بها محافظة عجلون.



وبين رئيس البلدية حمزة الزغول، خلال رعايته فعاليات الورشة اليوم الأحد، في القاعة الهاشمية، أن المرحلة الحالية من العمل تتطلب التركيز على استخدام الطاقة المتجددة بما يسهم في تنمية المحافظة من خلال إقامة مشاريع تنموية صديقة للبيئة.

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