جمعيات الأبقار والدواجن تدعو الحكومة للتدخل لضبط أسعار الأعلاف

الوكيل الإخباري - التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الخميس، ممثلي جمعيات الأبقار والدواجن لبحث التحديات المستجدة وسبل دعم هذا القطاع.

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وأكد العين الزعبي بأن الاجتماع جاء لمناقشة مطالب ممثلي جمعيات الأبقار والدواجن، بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات تندرج ضمن الإطار التشريعي والقانوني والإجرائي، والعمل كحلقة وصل بين الجمعيات والحكومة، لوضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه هذا القطاع.



وأشار الزعبي إلى التحديات التي تواجه القطاع، والدور الذي تقوم به اللجنة للحد من أثرها، ومن أهم هذه التحديات، الارتفاع العالمي لمنتجات الأعلاف مما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي لمنتجات الأبقار والدواجن.



بدورهم، دعا رؤساء جمعيات الأبقار والدواجن إلى ضرورة تدخل الحكومة من خلال وجود جهة قادرة على ضبط أسعار الأعلاف في السوق المحلي لدعم القطاع، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على عمل لجنة تسعيرية بالرجوع إلى البورصة العالمية ومدخلات الإنتاج.



وثمنوا الدور الذي يقوم به مجلس الأعيان، ممثلاً بلجنة الزراعة والمياه، في العمل على التشبيك مع الجهات المعنية لإيصال مطالبهم وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع.