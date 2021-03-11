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الخميس، 11-03-2021 10:12 ص

جمعية أطباء الحساسية : الزينك وفيتامين سي لا يقاومان كورونا

الدواء
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية ، الدكتور هاني عبابنة، إن تناول جرعة من الزينك أو فيتامين سي لا تعمل على مقاومة فيروس كورونا للأشخاص المصابين، بعكس ما يتم تناقله بين المواطنين ، وذلك بحسب دراسات أمريكية علمية، استند إليها .

وأكد عبابنة في تصريحات تلفزيونية ، الخميس ، أن تناول الزينك وفيتامين سي للأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا يساعد على تقوية المناعة ، مشدداً على تناولها بجرعة مناسبة .

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"يمكن للأشخاص غير المصابين بكورونا، أن يتناولوا الأغذية التي تحتوي عليهما ، دون الحاجة لتناول الحبوب" ، وفق عبابنة.

 


 




 

 


 

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