جمعية أطباء الحساسية : الزينك وفيتامين سي لا يقاومان كورونا

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية ، الدكتور هاني عبابنة، إن تناول جرعة من الزينك أو فيتامين سي لا تعمل على مقاومة فيروس كورونا للأشخاص المصابين، بعكس ما يتم تناقله بين المواطنين ، وذلك بحسب دراسات أمريكية علمية، استند إليها .



وأكد عبابنة في تصريحات تلفزيونية ، الخميس ، أن تناول الزينك وفيتامين سي للأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا يساعد على تقوية المناعة ، مشدداً على تناولها بجرعة مناسبة .



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"يمكن للأشخاص غير المصابين بكورونا، أن يتناولوا الأغذية التي تحتوي عليهما ، دون الحاجة لتناول الحبوب" ، وفق عبابنة.



