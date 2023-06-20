جمعية البنوك: البنوك الأردنية تتواجد في 5 قارات حول العالم

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام جمعية البنوك الاردنية الدكتور ماهر المحروق، أن البنوك الأردنية تتواجد اليوم في 5 قارات بالعالم.

اضافة اعلان



وقال خلال إحدى جلسات منتدى المال والأعمال الأردني- العراقي، الذي افتتح اليوم الثلاثاء، وينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان، إن هذا التواجد يؤكد مستوى التطور الكبير الذي وصل إليه القطاع المصرفي بالمملكة.



وأشار المحروق خلال جلسة " الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي الفرص والتحديات والتجارب وقصص النجاح" إلى أن السوق العراقية من أهم الأسواق العربية للبنوك الأردنية، بفعل العلاقات الإقتصادية والتجارب الكبيرة التي تربط البلدين.



وبين أن البنوك الأردنية تعمل في العراق من خلال ملكية مباشرة في البنوك العراقية، أو من خلال إنشاء الفروع ومكاتب التمثيل.



وأشار إلى العديد من العوامل التي تعزز الوجود المصرفي الاردني في العراق، منها تعزيز التجارة والاستثمار والاستقرار المالي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البنية المالية.



بدوره، أشار مدير عام الدراسات المصرفية في البنك المصرفي العراقي الدكتور باسم محمد، إلى أن العلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية متميزة، وهنالك مصالح مشتركة للبلدين تتطور باستمرار لمستويات أعلى، ولا سيما في القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن العراق يمر اليوم بمرحلة جديدة من العمل، ولاسيما في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها، ما يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن.



وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي، استطاع خلال الفترة الماضية مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال مبادرات أطلقها لدعم القطاع المصرفي لاستدامة عملية التمويل التي يقدمها للقطاعات الاقتصادية.



ولفت إلى أن المركزي العراقي، عمل على إنشاء شركة لضمان الودائع وتوسيع الشمول المالي وتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني، إضافة لوجود توجه لإنشاء مصرف ريادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

