الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة "عليلي" في شمال رام الله

الصرايرة: زيارة نيابية بعد عيد الأضحى إلى الكويت لبحث قرار وقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

وزارة التربية تنعى الطالب محمد أيمن محمد ادعيق

إعلان صادر عن السفارة الأردنية بالقاهرة

بني هاني يعتلي قمة رابع أعلى جبل في العالم بالعلم الأردني

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا

وزير السياحة والآثار: بدء ترخيص أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

الملك يترأس جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في قرطبة

اتحاد الكرة: هدفنا الوصول لكأس العالم 2026.. وتوجه لإدخال تقنية الفار

الثلاثاء، 20-06-2023 04:40 م

جمعية البنوك: البنوك الأردنية تتواجد في 5 قارات حول العالم

كككك


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام جمعية البنوك الاردنية الدكتور ماهر المحروق، أن البنوك الأردنية تتواجد اليوم في 5 قارات بالعالم.

اضافة اعلان


وقال خلال إحدى جلسات منتدى المال والأعمال الأردني- العراقي، الذي افتتح اليوم الثلاثاء، وينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان، إن هذا التواجد يؤكد مستوى التطور الكبير الذي وصل إليه القطاع المصرفي بالمملكة.


وأشار المحروق خلال جلسة " الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي الفرص والتحديات والتجارب وقصص النجاح" إلى أن السوق العراقية من أهم الأسواق العربية للبنوك الأردنية، بفعل العلاقات الإقتصادية والتجارب الكبيرة التي تربط البلدين.


وبين أن البنوك الأردنية تعمل في العراق من خلال ملكية مباشرة في البنوك العراقية، أو من خلال إنشاء الفروع ومكاتب التمثيل.


وأشار إلى العديد من العوامل التي تعزز الوجود المصرفي الاردني في العراق، منها تعزيز التجارة والاستثمار والاستقرار المالي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البنية المالية.


بدوره، أشار مدير عام الدراسات المصرفية في البنك المصرفي العراقي الدكتور باسم محمد، إلى أن العلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية متميزة، وهنالك مصالح مشتركة للبلدين تتطور باستمرار لمستويات أعلى، ولا سيما في القطاع المصرفي.
ولفت إلى أن العراق يمر اليوم بمرحلة جديدة من العمل، ولاسيما في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها، ما يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن.


وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي، استطاع خلال الفترة الماضية مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال مبادرات أطلقها لدعم القطاع المصرفي لاستدامة عملية التمويل التي يقدمها للقطاعات الاقتصادية.


ولفت إلى أن المركزي العراقي، عمل على إنشاء شركة لضمان الودائع وتوسيع الشمول المالي وتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني، إضافة لوجود توجه لإنشاء مصرف ريادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-06-20 at 16.40.42

وفاة اردني ذهب لأداء مناسك الحج بالسعودية

e48e75d7-f7d8-4949-b72c-4031225b56d5

إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تتسلم معدات حديثة

520232163134334326024

وزارة التربية تنعى الطالب محمد أيمن محمد ادعيق

main_image649198e82b111

إعلان صادر عن السفارة الأردنية بالقاهرة

image - 2023-06-20T154203.660

بني هاني يعتلي قمة رابع أعلى جبل في العالم بالعلم الأردني

DSX

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا

أخبار متعلقة
8acbe45f1e99a4ceb80ea1a9a3e9835c

اختتام دورة حول تحليل البيانات باستخدام ذكاء الأعمال

365153_48_1650781847

991 مليون دينار فواتير دفعها الأردنيون عبر إي فواتيركم الشهر الماضي

7645c138-577b-4cd4-8da3-2a8b496d97bf

6.3 % تراجع النقد المتداول في الأردن حتى نهاية آذار الماضي

520231612920278955361

اصابتان بحادث تصادم على طريق المأمونية

7645c138-577b-4cd4-8da3-2a8b496d97bf (1)

204 ملايين دينار فواتير دفعها الأردنيون عبر "جوموبي" الشهر الماضي

646b02df48d7c

تأجيل موعد زيارة وفد صناعي أردني إلى ألمانيا