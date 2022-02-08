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الثلاثاء، 08-02-2022 05:24 م

جلسة توعوية لطلبة قرى الأطفال في العقبة حول احتياجات سوق العمل

العقبة


 الوكيل الاخباري - نظمت جمعية قرى الأطفال (SOS)، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية توعوية بعنوان "التحولات في سوق العمل وريادة الأعمال"، وذلك ضمن الأسبوع التوعوي للإرشاد المهني الوظيفي.

وتحدث في الجلسة مدير مكتب ديوان الخدمة المدنية في العقبة ينال فريحات والمنسق غدير المومني، حول التغيرات في سوق العمل والتشغيل والتوظيف والفرق بينهما، وتشجيع الشباب نحو ريادة الأعمال التي تلقى اهتماما من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير حسين، ولي العهد.

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