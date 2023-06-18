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الأحد، 18-06-2023 10:31 ص

جمعية الصرافين: توقع ارتفاع الطلب على الليرة التركية والجنيه المصري قبيل عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، إن الطلب على الدينار الأردني يزداد تدريجياً مع استقرار الأجواء الصيفية ونشاط السياحة الداخلية والقادمة من الخارج وعطلة المدارس وزيارة المغتربين.

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وتوقع ديرانية أن ينشط الطلب خلال الأيام المقبلة، قبيل عيد الأضحى، على الليرة التركية والجنيه المصري، بالتزامن مع ازدياد عدد السياح والمسافرين في العطلات، مشيراً إلى أن الطلب على الريال السعودي جيد نسبة لهذا الوقت من السنة، بالتزامن مع موسم الحج.


وبين أن الحوالات الداخلية بين فروع شركات الصرافة نشطة، نظراً لانتشار محلات الصرافة في كل المدن والمحافظات وسهولة تحويل الأموال، أسوة بالتحويلات البنكية.


ولفت إلى أن الحوالات الصادرة من المملكة ضمن مستوياتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من السنة، فيما تباطأت حركة الحوالات الواردة من دول الخليج، بسبب المنافسة الشديدة في سوق العمل الخليجي وارتفاع التضخم وغلاء المعيشة.


ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في المملكة 105 شركات، بفروع منتشرة في جميع المحافظات.

 




 

 


 

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