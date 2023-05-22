مذكرة تفاهم بين مجمع اللغة ومعهد القضاء الشرعي

الوكيل الإخباري - وقع مجمع اللغة العربية الأردني ومعهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات والزيارات العلمية، وعقد الندوات وورش العمل، وتبادل الخبرات الإدارية والإلكترونية، واستخدام المكتبات، والتعاون في العلاقات الدولية، وفق جدول زمني يتفق عليه الفريقان.

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وجاء توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص مجمع اللغة العربية ومعهد القضاء الشرعي على تعزيز اللغة العربية السليمة، وتوثيق العلاقة بين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لخدمة الأهداف الوطنية والقضايا المحلية، وتفعيل العمل الإداري المشترك والمنظم والمدروس، وتبادل الخبرات والمعارف والبرامج التدريبية وكافة أشكال التعاون.

يجدر بالذكر أن معهد القضاء الشرعي يعد مركزاً إقليمياً أنشأته دائرة قاضي القضاة ليتولى مهمة إعداد وتدريب وتأهيل القضاة، وتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة الشرعية، وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ولضرورة تبادل الخبرات مع المعاهد والمراكز المشابهة والمؤسسات الأكاديمية على المستوى المحلي والعالمي وذلك من خلال برامج ولقاءات ودورات متخصصة.