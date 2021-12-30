جمعية الفنادق : إلغاء أكثر من 80 % من الحجوزات السياحية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، الخميس، إن نسب الإشغال بالفنادق في عمّان والبحر الميت و البترا "متدنية" بالتزامن مع رأس السنة الجديدة.

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وأوضح الهندي في بيان، إن الفنادق "خسرت أكثر من 80% من الحجوزات للسياحة الخارجية والداخلية" وذلك "بعد صدور القرارات والإجراءات الجديدة من لجنة الأوبئة" التي منها إلزام من "يرغب بحضور حفلات رأس السنة إحضار فحص "بي سي ار" قبل 48 ساعة من موعد الحفلة".



وهذا الإجراء، وفق الهندي، أفقد الفنادق السياحة الأجنبية التي تحتاج إلى فحص ‘بي سي ار‘ قبل دخول الأردن وفحص آخر عند دخول المملكة وقبل بداية الحفلة بـ 48 ساعة وقد أثر أيضا في تصنيف الأردن دولة حمراء في بعض الدول، وهذا التصنيف يضع قيودا على السفر إلى الأردن على السياح القادمين من تلك الدول".



ونسب الإشغال "المتدنية على عكس السنوات السابقة"، بلغت في فنادق عمان 32%، وفنادق منطقة البحر الميت 34%، وفنادق البتراء 30% على ما شرح الهندي.

