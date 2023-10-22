الأحد 22-10-2023
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الأحد، 22-10-2023 05:01 م

جمعية الفنادق تقدم تبرعا للاهل في غزة

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الوكيل الإخباري- تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لتقديم الدعم للأشقاء في غزة، سلمت جمعية الفنادق الأردنية الهيئة الخيرية الهاشمية مبلغ خمسين ألف دينار لشراء مستلزمات إنسانية يحتاجها الأهل في قطاع غزة.

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وسلم المبلغ سعادة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي رئيس جمعية الفنادق الأردنية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، مطالبين الفنادق والمنشآت السياحية وكافة المؤسسات والشركات الأردنية في القطاع السياحي تقديم مساهمتها والوقوف مع الأشقاء الغزيين.


وبين الهندي أن بعض الفنادق بدأت بالمساهمة وتقديم دعماً نقدياً مباشرةً للهيئة بهدف المساهمة للحد من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الأشقاء الغزيين، مؤكداً إن قدوتنا في ذلك هو معلمنا وسيدنا مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، داعياً كافة القطاعات أن تقدم الدعم الممكن تنفيذاً لتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.


 




 

 


 

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