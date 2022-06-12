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الأحد، 12-06-2022 02:32 م

جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

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الوكيل الإخباري - عقدت الهيئة العامة لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الأحد، اجتماعها السنوي العادي برئاسة رئيس الجمعية المحامي هاشم حمزة.

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وعرضت الجمعية خلال الاجتماع بعد تلاوة التقرير الإداري للعام 2021، الخطط المستقبلية سواء في مجال التدريب او تقديم خدمات أفضل للأعضاء، إضافة إلى العمل على شراء مقر دائم للجمعية.

 

كما تم استعراض الوضع المالي والذي بين ارتفاع إيراداتها وتخفيض النفقات وتمت الموافقة على التقريرين المالي والإداري.


ودعا حمزة الأعضاء غير المسددين لاشتراكاتهم العمل على تسديدها أو تقسيطها ليتسنى للهيئة الإدارية القيام بالخطط المستقبلية وبناء مقر دائم من أجل رفعة وتقدم الجمعية وتقديم أفضل الخدمات للأعضاء.


 




 

 


 

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