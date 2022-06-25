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السبت، 25-06-2022 01:10 م

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبحث آفاق الفرص الاستثمارية بين الأردن وفرنسا

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، العلاقات الاقتصادية وآفاق الفرص الاستثمارية، مع السفيرة الفرنسية لدى المملكة، فرونيك فولاند في مقر السفارة.

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وأوضح بيان للجمعية، اليوم السبت، أن الطرفين بحثا الفرص المتوفرة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وسبل تنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.


وأشار الطباع خلال اللقاء إلى جهود الجمعية الحثيثة في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وباقي دول العالم وحرصها الدائم على الترويج الاستثماري، لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف تحويلها لمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الأردني.


وأكد رغبة الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفرنسا خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة.


وقال إن السوق الأردنية تتمتع بالعديد من المزايا خاصة مع انفتاحها التجاري وامتلاكها لعدد من الاتفاقيات التجارية التي تجمعه مع مختلف الدول على المستويين العربي والدولي.


وأشار إلى أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنويع القاعدة التصديرية من السلع والخدمات، بما يعزز حجم التبادل التجاري، بما يعكس إمكانات البلدين.

 

 




 

 


 

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