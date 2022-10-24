جمعية مستثمري عمان تنظم يوما وظيفيا في الرصيفة غدا

الوكيل الاخباري - تنظم جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، بالتعاون مع بلدية الرصيفة، غدا الثلاثاء، يوما وظيفيا لأبناء مدينة الرصيفة في مركز الخدمة المجتمعية التابع للبلدية في إسكان الأمير طلال بعنوان "التدريب والتوظيف".



وبين الناطق الإعلامي للبلدية محمد بن ختلان، أن تنظيم اليوم يأتي بدعم من الوكالة الألمانية للتنمية، ومشروع التجارة لأجل التشغيل، مشيرا إلى أنه يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات الباحثين عن عمل من أعمار 18 إلى 35 عاما، بهدف إدماجهم في برامج تدريبية من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ومن ثم توظيفهم في الشركات والمصانع المشاركة في المشروع.

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