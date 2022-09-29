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الخميس، 29-09-2022 07:23 م

صناعيون يستهجنون الأصوات المطالبة بنقل إجراء الانتخابات من مقر غرفة صناعة عمان

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الوكيل الاخباري - استهجن صناعيون من مختلف القطاعات، الأصوات التي تطالب بنقل انتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية من مقر الغرفة إلى مكان آخر، متجاوزين الأعراف التي جرت فيها انتخابات الغرف منذ تأسيسها ولغاية اليوم.

وأكدوا أن اجراء الانتخابات بمقر الغرفة يعتبر شىء حضاري ويؤكد للجميع أن الصناعيين لا يرضون بديلا عن بيتهم الأول.

وبينوا أن إدارة الغرفة بمختلف مكوناتها قادرة على توفير كل الإمكانيات التي تضمن سهولة اجراء الانتخابات وبالمكانة والصورة التي تليق بالمجتمع الصناعي، نظرا لتوفير جميع الإمكانات.

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ودعوا الهيئة المستقلة للانتخاب لعدم الالتفات للأصوات التي تطالب بنقل الانتخابات من الغرفة لمكان آخر، مؤكدين أن حضور الصناعيين إلى الغرفة سيتم بكل سهولة ويسر، ولا سيما أن عدد أعضاء الهيئة العامة ليس كبيرا.

 

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