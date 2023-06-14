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الأربعاء، 14-06-2023 07:49 م

جمعية وكلاء السياحة تؤكد ارتفاع كلف الحج العام الحالي

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر اياد الديك، الأربعاء، إن تكلفة الحج العام الحالي اختلفت عن العام الماضي نظرا لارتفاع الكلف سواء في الأردن أو السعودية.

وقال الديك في تصريحات صحفية إن الحافلات في الأردن بها ندرة بظل الموسم السياحي، إضافة لرفع مستوى الكفاءة المقدمة للحجاج سواء بنظام التغذية او غيره.

وبحسب الديك فإنه مقابل الكلفة سيكون هنالك خدمات ممتازة.

وكانت دائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف اعتمدت فئتين لمواصفات السكن والنقل: الأولى المميزة بفنادق مصنفة 5 نجوم، ولا يزيد بعدها على 500 متر عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد على 400 متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف والنقل جوا فقط.

والفئة الثانية تتألف من مستويين: الأول فنادق بمستوى خمس نجوم لا يزيد بعدها على 2 كيلومتر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة مع تأمين النقل ما أمكن ذلك، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، والمستوى الثاني: فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها على 1500 متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.

وتتراوح تكاليف الحاج للبر ضمن الفئة الثانية بين 2828-3008 دنانير بالحافلة العادية، ويختلف من ائتلاف لآخر حسب الفندق وقربه من الحرم ومستواه، ويضاف مبلغ بحدود 125 دينارا في حال اختيار حافلة (VIP)، وأما بالنسبة للسفر جوا تتراوح التكلفة بين 2859-3039 دينارا، ويضاف إلى هذا المبلغ ثمن تذكرة الطائرة، وتبلغ تكلفة المستوى الأول من الفئة الثانية (فنادق بمستوى خمس نجوم) بين 3283-3390 دينارا بطريق البر.

أما الفئة الأولى (المميزة) فتتراوح الأسعار بين 5000-9000 دينار حسب مستوى الفندق والخدمات الإضافية المقدمة وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، ويضاف ثمن تذكرة السفر.

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