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الثلاثاء، 24-05-2022 04:29 م

تغليظ عقوبة شخص كرَّر السرقة ورفعها للسجن 11 سنة

تفسير-رؤية-السرقة-في-المنام


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات المفرق، حكما قضائيا بحق شخص كرر ارتكاب جرائم السرقة، وقررت رفع العقوبة إلى الأشغال المؤقتة وسجنه لمدة 11 سنة.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (401 و405) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 11 سنة والرسوم.


وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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